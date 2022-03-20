Выявлено 1907 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1907 новых случаев Covid-19, получены данные о 4 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1907 новых случаев Covid-19, получены данные о 4 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:
Три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 566 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1341 человек был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3670,9 случая.
Всего вчера было сделано 5064 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 37,7%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 771 038 жителей Латвии.