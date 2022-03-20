Выявлено 1907 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

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два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 566 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1341 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3670,9 случая.

Всего вчера было сделано 5064 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 37,7%.