Китай раскритиковал западные санкции против России

Он также сказал, что причины войны в Украине следует искать в "менталитете холодной войны и силовой политике".

По словам Лэ, если расширение НАТО на восток продолжится, альянс приблизится к "окраинам Москвы, откуда ракета может долететь до Кремля за семь-восемь минут".

"Загнать в угол большую страну, особенно если это ядерное государство - у этого могут быть ужасные последствия, об этом не хочется даже думать", - сказал заместитель министра иностранных дел Китая.

Он также выразил понимание позиции президента России Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс должен был прекратить свое существование и "остаться в истории так же как и Варшавский договор".

"Но НАТО не распалось, а укрепилось, расширилось и осуществило военное вмешательство в такие страны, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - сказал Лэ. "Уже было хорошо предсказуемо, чего ожидать, продолжая этот путь, и кризис в Украине является суровым предупреждением", - добавил он.