Вс, 20.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Китай раскритиковал западные санкции против России

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн ФОТО: AP/Scanpix

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в субботу, 19 марта, не поддержал расширение НАТО на восток и раскритиковал западные санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, пишет AP.

Он также сказал, что причины войны в Украине следует искать в "менталитете холодной войны и силовой политике".

По словам Лэ, если расширение НАТО на восток продолжится, альянс приблизится к "окраинам Москвы, откуда ракета может долететь до Кремля за семь-восемь минут".

"Загнать в угол большую страну, особенно если это ядерное государство - у этого могут быть ужасные последствия, об этом не хочется даже думать", - сказал заместитель министра иностранных дел Китая.

Он также выразил понимание позиции президента России Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс должен был прекратить свое существование и "остаться в истории так же как и Варшавский договор".

"Но НАТО не распалось, а укрепилось, расширилось и осуществило военное вмешательство в такие страны, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - сказал Лэ. "Уже было хорошо предсказуемо, чего ожидать, продолжая этот путь, и кризис в Украине является суровым предупреждением", - добавил он. 

По словам замминистра, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в пятницу призвал стороны конфликта в Украине "проявить политическую волю и поддерживать диалог". По его словам, США и НАТО также должны вести диалог с Россией, "рассматривая природу кризиса в Украине и помогая уменьшить обеспокоенность по поводу безопасности как в России, так и в Украине".

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