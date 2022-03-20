Конец войны или пыль в глаза? О чем могут договориться Украина и РФ

Это стало рутиной. Каждый день продолжающейся четвертую неделю войны России против Украины в СМИ в ленте сообщений о боях, обстрелах и потерях появляются новости о переговорах Москвы и Киева. После нескольких встреч в Беларуси теперь они проходят в формате видеоконференции. Результата нет. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отступит от своего "плана" до выполнения Киевом ее ключевых требований - "демилитаризации", "денацификации" и "нейтрального статуса Украины".
Возможные позиции сторон
Ранее из Москвы звучали требования о признании Киевом аннексированного Крыма частью РФ и признании независимости "ДНР" и "ЛНР". С украинской стороны президентом Владимиром Зеленским была подтверждена только готовность обсуждать отказ от стремления вступить в НАТО. От личной встречи президентов Москва пока отказывается, Киев давно это предлагает.
На фоне отсутствия конкретики ажиотаж вызвала публикация газеты Financial Times о том, что на переговорах якобы есть "существенный прогресс" и обсуждается план из 15 пунктов. Украина якобы готова отказаться от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и оружия на своей территории в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.
Украинские представители говорят, что Киеву нужны юридически обязывающие гарантии безопасности. О том, как стоит относиться к этим переговорам и возможен ли компромисс, DW поговорила с экспертами из Украины, России, Германии и Британии.
Украина: Отказ от НАТО как главная уступка
Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа", называет "абсурдной" сложившуюся ситуацию: "Нужно сначала договорится о прекращении огня, а потом вести конкретные переговоры. Сегодня мы видим, что чем интенсивнее переговоры, тем интенсивнее обстрелы".
Гетманчук видит согласие Украины на нейтральный статус самой большой "уступкой", на которую готов пойти Киев: "Это уступка не только потому, что вступление в НАТО как цель записана в конституции, но и потому, что есть рекордная поддержка этого". По словам эксперта, "украинским властям будет очень сложно объяснить" отказ от этой идеи.
При этом Гетманчук отмечает, что такой отказ "четко связан с требованием гарантий безопасности, которые бы фактически заменили 5-ю статью Вашингтонского договора" (закрепляет принцип коллективной обороны в рамках НАТО. - Ред.). Киевский эксперт называет эту идею "достаточно иллюзорной", поскольку не видит со стороны стран альянса готовности предоставить Украине такие гарантии. Она также сомневается, что этот вариант поддержит и Россия. По мнению Гетманчук, красными линиями для Киева являются признание аннексии Крыма, "ДНР" и "ЛНР": "Это будет полная капитуляция".
Директор "Новой Европы" сомневается в успехе переговоров, так как считает, что президент РФ Путин "пребывает в параллельной реальности", и не исключает, что список требований Москвы может расширятся. При этом Гетманчук полагает, что переговоры стоит продолжать с целью "улучшения гуманитарной ситуации и демонстрации того, что Украина готова к определенным компромиссам".
Россия: Речь о замене Зеленского уже не идет
На переговорах с Украиной, которые начались с обсуждения гуманитарных коридоров, "по всей видимости, начинается разговор по более принципиальным вопросам", указывает Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). По его оценке, наблюдается "динамика" в позиции РФ по отдельным вопросам.
"Были высказывания, что денацификация предполагает перезагрузку государственного проекта Украины - возможно, выборы, устранение с политической арены националистических правых сил, - поясняет Кортунов. - Сейчас предполагается более ограниченная повестка дня. Это касается, возможно, статуса русского языка и, может быть, ограничений на героизацию нацизма, но при этом речь уже не идет о том, чтобы сменить Зеленского на кого-то еще".
Главным требованием Москвы Кортунов называет членство Украины в НАТО и сотрудничество с альянсом. При этом он считает, что вопрос поставок Украине западных вооружений может быт решен путем соглашения - "какие могут поставляться, а какие - нет". Что касается требований Москвы к Киеву признать "ДНР" и "ЛНР", то Кортунов предлагает отложить этот вопрос, поскольку для Украины это неприемлемо, а возвращение Донецка и Луганска под контроль Киева "в обозримом будущем нереально".
Будет ли готова Москва вывести войска с территорий, которые она контролирует с момента начала масштабной войны 24 февраля? "Могу предположить, что урегулирование должно включать и вывод войск, они там не могут находиться постоянно", - прогнозирует российский эксперт.
Великобритания: НАТО не отправит войска в Украину
Роберт Бринкли, бывший посол Великобритании в Украине, не ожидает прорыва на переговорах Киева и Москвы. По его выражению, это случится тогда, "когда обе стороны будут к этому готовы". Пока, констатирует экс-дипломат, "обе стороны пытаются улучшить свои позиции" на поле боя.
Бринкли не ответил прямо на вопрос, пойдет ли Великобритания на предоставление гарантий безопасности Украине, но напомнил о негативном опыте Будапештского меморандума 1994 года, в котором ядерные державы - США, Россия и Великобритания - заверили Украину в соблюдении ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия, унаследованного от СССР.
"Тот документ не предусматривал гарантий, поэтому в будущем, думаю, Украина будет очень внимательно относиться к тому, что произойдет в случае нарушения соглашения", - подчеркивает Бринкли. И напоминает о позиции НАТО, которое отказывается отправить войска в Украину и предоставить свои самолеты для обеспечения бесполетной зоны, как об этом просит Киев.
Германия: Россия вводит в заблуждение Запад и Украину
Немецкий коллега Бринкли, экс-посол ФРГ в Киеве Ханс-Юрген Хаймзёт (Hans-Jürgen Heimsoeth) полагает, что результата переговоров между Россией и Украиной можно ждать в течение нескольких недель. По его мнению, сейчас обе стороны ведут переговоры "в определённой степени с целью пиара", но есть отличия. Руководство РФ, говорит Хаймзёт, "не продемонстрировало готовность к компромиссу", в то время как Киев открыт в вопросе нейтралитета и иностранных военных баз.
Долгое время живший в Украине немецкий публицист, автор книг по новейшей истории страны Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters) - единственный из опрошенных DW экспертов, который воспринимает переговоры как попытку пустить "пыль в глаза".
"Это обманный маневр Путина, он хочет усыпить бдительность Запада, показать мир на горизонте в надежде, что Запад перестанет поставлять Украине оружие, - уверен Шнайдер-Детерс. - Это также маневр с целью выиграть время, чтобы собраться с силами для новой атаки, поскольку первая попытка провалилась".
Эксперт убежден, что президент РФ "хочет военного решения". При этом Шнайдер-Детерс добавляет, что переговоры нужны и Киеву, чтобы "собраться с силами и обучить обращаться с оружием добровольцев". Он считает, что Украине не стоит соглашаться на гарантии безопасности, и напоминает о судьбе Будапештского меморандума. Запад не будет воевать в Украине, но должен "поставлять оружие, оружие и еще раз оружие", уточняет немецкий эксперт. По его мнению, "война, вероятно, продлится еще очень долго".