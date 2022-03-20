Конец войны или пыль в глаза? О чем могут договориться Украина и РФ

Гетманчук видит согласие Украины на нейтральный статус самой большой "уступкой", на которую готов пойти Киев: "Это уступка не только потому, что вступление в НАТО как цель записана в конституции, но и потому, что есть рекордная поддержка этого". По словам эксперта, "украинским властям будет очень сложно объяснить" отказ от этой идеи.

Президент Украины Зеленский ФОТО: DPA/ picture alliance

При этом Гетманчук отмечает, что такой отказ "четко связан с требованием гарантий безопасности, которые бы фактически заменили 5-ю статью Вашингтонского договора" (закрепляет принцип коллективной обороны в рамках НАТО. - Ред.). Киевский эксперт называет эту идею "достаточно иллюзорной", поскольку не видит со стороны стран альянса готовности предоставить Украине такие гарантии. Она также сомневается, что этот вариант поддержит и Россия. По мнению Гетманчук, красными линиями для Киева являются признание аннексии Крыма, "ДНР" и "ЛНР": "Это будет полная капитуляция".

Директор "Новой Европы" сомневается в успехе переговоров, так как считает, что президент РФ Путин "пребывает в параллельной реальности", и не исключает, что список требований Москвы может расширятся. При этом Гетманчук полагает, что переговоры стоит продолжать с целью "улучшения гуманитарной ситуации и демонстрации того, что Украина готова к определенным компромиссам".

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На переговорах с Украиной, которые начались с обсуждения гуманитарных коридоров, "по всей видимости, начинается разговор по более принципиальным вопросам", указывает Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). По его оценке, наблюдается "динамика" в позиции РФ по отдельным вопросам.

"Были высказывания, что денацификация предполагает перезагрузку государственного проекта Украины - возможно, выборы, устранение с политической арены националистических правых сил, - поясняет Кортунов. - Сейчас предполагается более ограниченная повестка дня. Это касается, возможно, статуса русского языка и, может быть, ограничений на героизацию нацизма, но при этом речь уже не идет о том, чтобы сменить Зеленского на кого-то еще".

Главным требованием Москвы Кортунов называет членство Украины в НАТО и сотрудничество с альянсом. При этом он считает, что вопрос поставок Украине западных вооружений может быт решен путем соглашения - "какие могут поставляться, а какие - нет". Что касается требований Москвы к Киеву признать "ДНР" и "ЛНР", то Кортунов предлагает отложить этот вопрос, поскольку для Украины это неприемлемо, а возвращение Донецка и Луганска под контроль Киева "в обозримом будущем нереально".

Будет ли готова Москва вывести войска с территорий, которые она контролирует с момента начала масштабной войны 24 февраля? "Могу предположить, что урегулирование должно включать и вывод войск, они там не могут находиться постоянно", - прогнозирует российский эксперт.

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