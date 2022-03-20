Вс, 20.03.2022
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Рижанин, 27 лет

Факультет гуманитарных наук ЛУ предоставит помещения Рижской украинской школе

ФОТО: LETA

Факультет гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) планирует предоставить необходимые помещения для нужд Рижской украинской школы, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью факультета Иоланта Стауга.

В настоящее время между ЛУ и департаментом недвижимости Рижской думы ведется согласование документов, чтобы предоставить необходимые помещения Рижской украинской школе.

Запрос Рижской думы был в основном основан на том, что факультет находится рядом с Рижской украинской школой.

Ранее факультет гуманитарных наук ЛУ прекратил сотрудничество с российскими учреждениями и лицами, которые прямо не осудили войну на Украине, в том числе запретил российским ученым участвовать в научных конференциях. Факультет готов принять одного исследователя украинского языка и культуры.

Кризис с украинскими беженцами спровоцирован войной России против Украины. Российская армия вторглась на Украину 24 февраля, обстреливая как военную, так и гражданскую инфраструктуру.

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