Вс, 20.03.2022
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Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

В Балдонской церкви вспыхнул пожар

ФОТО: ltvzinas/Twitter

В воскресенье, 20 марта, во время службы в Балдонской евангелическо-лютеранской церкви вспыхнул пожар, сообщает Латвийское телевидение. Пострадавших в происшествии нет.

В воскресенье первый общенациональный канал Латвии LTV1 вел прямую трансляцию богослужения в Балдонской церкви.

Во время проповеди пастора кто-то крикнул: "Огонь!".

Через мгновение оператор повернул камеру к потолку, где полыхало пламя.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, людей эвакуировали.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что вызов на пожар поступил в 11:37.

Крыша церкви горела на площади 165 квадратных метров.

До приезда VUGD из здания эвакуировали 20 человек. Пожар был локализован в 12:53.

Очевидица пояснила, что во время службы в храме было мало людей. На ближайшем к огню балконе никого не было. Следовательно, пламя не представляло прямой опасности для людей.

Представитель церкви пояснила, что дыма в храме не было, что позволило бы заметить пожар раньше. Поэтому его заметили только тогда, когда пламя уже полыхало. Она отметила, что церковь существенно не пострадала.

Повреждена крыша и помещение под ней, но храм пострадал ровно настолько, насколько пожарные залили его водой. Она выразила надежду, что ущерб вскоре будет устранен, потому что церковь была застрахована.

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