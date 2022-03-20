В Балдонской церкви вспыхнул пожар

В воскресенье первый общенациональный канал Латвии LTV1 вел прямую трансляцию богослужения в Балдонской церкви.

Во время проповеди пастора кто-то крикнул: "Огонь!".

Через мгновение оператор повернул камеру к потолку, где полыхало пламя.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, людей эвакуировали.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что вызов на пожар поступил в 11:37.

Крыша церкви горела на площади 165 квадратных метров.

До приезда VUGD из здания эвакуировали 20 человек. Пожар был локализован в 12:53.

Šodien Baldones evaņģēliski luteriskajā baznīcā izcēlies ugunsgrēks, līdz ar to pārtraukta @LatvijasTV tiešraide no dievkalpojuma. Cilvēki nav cietuši, patlaban notiek ugunsgrēka lokalizācija. https://t.co/rMg7Rztnlt pic.twitter.com/bJq7OKYwKi — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 20, 2022

Очевидица пояснила, что во время службы в храме было мало людей. На ближайшем к огню балконе никого не было. Следовательно, пламя не представляло прямой опасности для людей.

Представитель церкви пояснила, что дыма в храме не было, что позволило бы заметить пожар раньше. Поэтому его заметили только тогда, когда пламя уже полыхало. Она отметила, что церковь существенно не пострадала.