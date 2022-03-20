В Балдонской церкви вспыхнул пожар
В воскресенье, 20 марта, во время службы в Балдонской евангелическо-лютеранской церкви вспыхнул пожар, сообщает Латвийское телевидение. Пострадавших в происшествии нет.
В воскресенье, 20 марта, во время службы в Балдонской евангелическо-лютеранской церкви вспыхнул пожар, сообщает Латвийское телевидение. Пострадавших в происшествии нет.
В воскресенье первый общенациональный канал Латвии LTV1 вел прямую трансляцию богослужения в Балдонской церкви.
Во время проповеди пастора кто-то крикнул: "Огонь!".
Через мгновение оператор повернул камеру к потолку, где полыхало пламя.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, людей эвакуировали.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что вызов на пожар поступил в 11:37.
Крыша церкви горела на площади 165 квадратных метров.
До приезда VUGD из здания эвакуировали 20 человек. Пожар был локализован в 12:53.
Šodien Baldones evaņģēliski luteriskajā baznīcā izcēlies ugunsgrēks, līdz ar to pārtraukta @LatvijasTV tiešraide no dievkalpojuma. Cilvēki nav cietuši, patlaban notiek ugunsgrēka lokalizācija. https://t.co/rMg7Rztnlt pic.twitter.com/bJq7OKYwKi— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 20, 2022
Очевидица пояснила, что во время службы в храме было мало людей. На ближайшем к огню балконе никого не было. Следовательно, пламя не представляло прямой опасности для людей.
Представитель церкви пояснила, что дыма в храме не было, что позволило бы заметить пожар раньше. Поэтому его заметили только тогда, когда пламя уже полыхало. Она отметила, что церковь существенно не пострадала.
Повреждена крыша и помещение под ней, но храм пострадал ровно настолько, насколько пожарные залили его водой. Она выразила надежду, что ущерб вскоре будет устранен, потому что церковь была застрахована.