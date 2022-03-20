Фото ⟩ В магазинах Киева остаются только предметы первой необходимости, продукты разлетаются быстро
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Было бы наивно думать, что в Киеве, окруженном российскими войсками с трех сторон, вообще нет проблем с продовольствием, но ситуация пока что не так плоха, как может показаться на первый взгляд, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Postimees.
Понятно, что очень многие производители продуктов питания были вынуждены прервать работу из-за войны, деятельность некоторых поставщиков была серьезно нарушена, а транспортные маршруты затруднены. "Но наша компания усердно работает над тем, чтобы в магазине было более-менее все в наличии", - говорит представитель супермаркета Novus Наталья Корж.
Хлебный прилавок в магазине полупустой, но, к счастью, у магазина имеется своя небольшая пекарня. Конечно, сорта хлеба, произведенные в других местах, быстро исчезают с прилавков. Как правило, основные продукты питания, в том числе хлеб, скупаются быстро. Крупы, гречка, сахар… все быстро уходит в больших количествах. "Яйца - это тоже товар, который скупают массово", - объясняет Корж.
Военное время для многих тяжелое, некоторые не имеют возможности работать. "Рыбную икру многие не могут себе позволить сейчас, - говорит представитель сети магазинов. - Основные продукты питания по-прежнему скупаются в первую очередь. А уж если покупатели приходят в магазин - в нынешнее время люди не ежедневно ходят - то покупают сразу много. Намного больше, чем раньше".
Люди запасаются, потому что никогда не знаешь, что принесут следующие дни войны. Однако киевляне покупают продукты и для отрядов украинской добровольческой армии, которые защищают родину. Наталья Корж подчеркивает это с большой гордостью. "Мы сильная нация - мы помогаем друг другу в эти трудные времена", - говорит она.
Проходя мимо относительно скудного выбора овощей, представитель магазина отмечает, что, конечно же, картошка, морковь, лук и другие товары на данный момент являются ходовыми. То же самое касается молочных продуктов и свежего мяса - до закрытия магазина все прилавки уже могут опустеть. "Но, видите, сейчас мясо еще есть (на часах около 14 часов)", - отмечает Корж.
Если раньше этот магазин обычно работал с восьми утра до одиннадцати вечера, то теперь он работает с девяти до пяти. Военное время устанавливает свои правила. Многие мелкие магазины в городе и вовсе закрылись. Поэтому поход в магазин (с более богатым выбором) может занять больше времени. "Люди должны вернуться домой с едой до комендантского часа (в Киеве он начинается в 20:00)".
На какое-то время с прилавков Novus исчезла и продукция компании Coca-Cola. Сейчас однако Coca-Cola и Fanta снова на прилавках, но есть вопросы по продукции Nestle.
Что насчет цен? Значительно ли они выросли во время войны? На лице представителя магазина появляется слегка удивленное выражение. "Не выросли, слава богу!" - говорит она.
Времена тяжелые, многим очень трудно сводить концы с концами… "Было бы нехорошо и неэтично наказывать людей повышением цен, - отмечает она. - Мы прилагаем все усилия. Война очень сплотила нас, помогая друг другу. Мы справимся!".