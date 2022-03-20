США предложили Турции передать Украине системы ПВО

Турция, страна-участница НАТО, несмотря на предупреждения США в 2017 году, приобрела российскую систему ПВО S-400. США и западные страны критиковали этот шаг Турции, опасаясь, что в результате этой сделки Россия сможет повысить свои способности атаковать самолеты США и Западной Европы.

Вопрос о передаче S-400 Турции в этом месяце обсуждался во время визита заместителя государственного секретаря США Венди Шерман в Турцию. Однако, как объясняет Reuters, идея уже была обречена на неудачу.

США ведут переговоры о передаче оружия Украине со всеми союзниками НАТО, которые имеют вооруженные системы советского типа - эти системы украинская армия может использовать без дополнительного длительного обучения.