США предложили Турции передать Украине системы ПВО
США неофициально предложили Турции передать Украине произведенные в России противовоздушные системы S-400, сообщает новостное агентство Reuters.
США неофициально предложили Турции передать Украине произведенные в России противовоздушные системы S-400, сообщает новостное агентство Reuters.
Турция, страна-участница НАТО, несмотря на предупреждения США в 2017 году, приобрела российскую систему ПВО S-400. США и западные страны критиковали этот шаг Турции, опасаясь, что в результате этой сделки Россия сможет повысить свои способности атаковать самолеты США и Западной Европы.
Вопрос о передаче S-400 Турции в этом месяце обсуждался во время визита заместителя государственного секретаря США Венди Шерман в Турцию. Однако, как объясняет Reuters, идея уже была обречена на неудачу.
США ведут переговоры о передаче оружия Украине со всеми союзниками НАТО, которые имеют вооруженные системы советского типа - эти системы украинская армия может использовать без дополнительного длительного обучения.
Также проводятся переговоры о различных системах ракетной противовоздушной защиты S-300, которые находятся в Словакии и в некоторых других странах НАТО.