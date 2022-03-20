Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но их неудача может означать 3-ю мировую войну

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне", - заявил Зеленский.
"Если у нас есть шанс даже только в 1%, чтобы остановить эту войну, я думаю, нам нужно этот шанс использовать. Нам это нужно сделать. Я могу вам рассказать о результате этих переговоров - в любом случае мы каждый день теряем людей, невинных людей", - добавил он.
Зеленский продолжил: "Российские военные силы приехали, чтобы уничтожить нас, убить. И мы можем продемонстрировать, что достоинство нашего народа и нашей армии в том, чтобы сдержать сильный удар, мы можем дать в ответ. Но, к сожалению, наше достоинство не защитит жизни.
Поэтому я думал, что нам нужно использовать любой формат, любую возможность, чтобы был шанс переговоров, возможность говорить с Путиным. Но, если эти попытки приведут к неудаче, это может означать Третью мировую войну".
Уже сообщалось, что следующая встреча официальных делегаций Украины и России предусмотрена 21 марта.