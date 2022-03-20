Вс, 20.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но их неудача может означать 3-ю мировую войну

Владимир Зеленский ФОТО: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что, если какие-либо попытки переговоров не приведут к успеху, это может означать, что нынешняя ситуация приведет к Третьей мировой войне, сообщает телекомпания CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне", - заявил Зеленский.

"Если у нас есть шанс даже только в 1%, чтобы остановить эту войну, я думаю, нам нужно этот шанс использовать. Нам это нужно сделать. Я могу вам рассказать о результате этих переговоров - в любом случае мы каждый день теряем людей, невинных людей", - добавил он.

Зеленский продолжил: "Российские военные силы приехали, чтобы уничтожить нас, убить. И мы можем продемонстрировать, что достоинство нашего народа и нашей армии в том, чтобы сдержать сильный удар, мы можем дать в ответ. Но, к сожалению, наше достоинство не защитит жизни.

Поэтому я думал, что нам нужно использовать любой формат, любую возможность, чтобы был шанс переговоров, возможность говорить с Путиным. Но, если эти попытки приведут к неудаче, это может означать Третью мировую войну".

Уже сообщалось, что следующая встреча официальных делегаций Украины и России предусмотрена 21 марта.

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