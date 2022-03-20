Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но их неудача может означать 3-ю мировую войну

"Если у нас есть шанс даже только в 1%, чтобы остановить эту войну, я думаю, нам нужно этот шанс использовать. Нам это нужно сделать. Я могу вам рассказать о результате этих переговоров - в любом случае мы каждый день теряем людей, невинных людей", - добавил он.