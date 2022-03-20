Вс, 20.03.2022
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Гордон Браун, экс-премьер Великобритании

Порядок принятия беженцев улучшают во время процесса

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Несмотря на уже существующие планы приема беженцев, фактически, с началом войны в Украине, их пришлось изменить в ходе процесса и они трансформировались уже трижды, сообщает передача Латвийского телевидения de facto.

С начала войны в Латвию за помощью обратилось уже около девяти тысяч человек, а поддержка в размещении была нужна почти трем с половиной тысячам. Латвия изначально сказала, что готова к приему десяти тысяч беженцев, но ясно - при достижении этой границы, будут искать новые возможности приема беженцев.

Латвийское телевидение сообщает, что создается цифровое средство для учета беженцев и обработки введенных данных, но пока это делается вручную. И данные сравниваются, чтобы они не повторялись, например, о доступных местах ночлега или о самих беженцах.

Беженка из Житомирского района Украины, Ольга Павленко рассказывает, что в своем доме во время тревоги прятался подальше от окон - между стенами у ванной и туалета, потому что вместе с младенцем не успеешь добежать до подвала.

"Моя внучка, ей четыре года, буквально падает на колени, между стенами, где ванная комната и туалет (..) и она, бедна, кричит - Иисус, Иисус, спаси нас, я хочу жить! Это ужасно", - говорит Ольга Павленко. Она вместе с четырьмя дочерьми и двумя внучками (4 года и 11 месяцев) оставила свой дом в Житомирской области Украины 5 марта. Одной ночью укрылась в ближайшей церкви, но и туда прилетели снаряды. На следующий день, в машине без окон, они отправились в Польшу.

По другую сторону границы, чтобы отдохнуть и понять, куда идти, они поселились в доме молитвы. "Мы убирали зал, где проходят богослужения, разместили там около ста складных кроватей, и тогда нам сказали - кто-то предлагает ехать в Германию, кто-то в Латвию", - рассказывает Ольга Павленко. Они заявились в Латвию и 8 марта прибыли в имение Депкина в Рамаве, в Кекавском крае. Управляющая усадьбой отозвалась на прием беженцев уже с начала войны, когда неправительственные организации начали изучать различные возможности помощи.

Управляющая имения Депкина Илзе Стефаненкова: "И вдруг ровно неделю назад нам сказали, да, семь человек в пути и ждите этим вечером, и мы тогда молниеносно организовали волонтеров, чтобы можно было быстро убрать помещения, приспособить их к нуждам людей". Ольга Павленко: "Мы так благодарны, что нас так принимают. Мы сразу поняли, как близки к нам эти люди, они так сильно пережили нашу боль и страдания, наша хозяйка включила украшения. Это просто невероятно, с таким теплом нас встретили".

Размещение в имении предложено до конца апреля, до тех пор беженцам должны сделать документы, помочь найти работу и новое жилище. Это беженцам помогает сделать управляющие их местом приема. На сегодняшний день согласно опросам, проведенных самоуправлениями и негосударственными организациями, по всей Латвии возможны места размещения для неполных семи тысяч беженцев.

В Кекавском крае в основном отозвались домохозяйства, предлагая около 300 мест. "У нас есть три работника, которые проводят обзвон этих семей или домохозяйств с конкретным вопросом, можете ли вы принять такую и такую семью из Украины к себе. А затем, в зависимости от ответа этой семьи, делается отметка, звонят шоферу, они сводятся между собой - этот украинский беженец с этой семьей, отправляется адрес", - рассказывает председатель Кекавской краевой думы Юрис Жилко.

В середине марта в имении было 19 беженцев из Украины, и сейчас Кекавский край является крупнейшим местом размещения беженцев. В крае до середины недели размещено 80 человек, в основном у волонтеров. Среди принятых, в основном, женщины и дети, и это аналогичная пропорция, как в других краях Латвии - от всех беженцев примерно 42 процента - несовершеннолетние, 45 процентов - женщины. Но к концу недели в самоуправлении уже официально зарегистрированы 159 беженцев из Украины, в крае, в целом, могут быть приняты уже около 200 - остальных еще не успели зарегистрировать.

Самоуправление параллельно подсчитало способность школ принимать детей - 92, а возможности дошкольных учреждений до 50 детей.

Об организационной стороне процесса приема беженцев мэр Кекавы говорит: "В этой ситуации мы все учимся на практике, нет предписаний".

В настоящее время каждое самоуправление обобщает и видит доступные в своем крае места размещения и представляет их в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), которая, в свою очередь, пытается увидеть ситуацию в целом и сравнить данные, чтобы они не дублировались.

"Разные процессы были, сначала все шло больше через нас, теперь мы видим, что уже гораздо чаще беженцы обращаются в самоуправления напрямую, а если кто-то еще использует нас, то соответственно мы снова ищем ближайшую возможность", - заявил заместитель начальника VUGD Мартиньш Балманис.

Правда, пока все данные собираются вручную, в таблицах, которые не только затрудняют их использование, но и не исключают, что часть данных может быть дублирована. Только что проведен опрос стоимости создания цифрового инструмента учета. В этих таблицах содержится много данных.

Рассказывает Балтманис: "Мы сразу видим, что он расселен, или не расселен, и если это проходит через нас, то мы сразу передаем в соответствующую комиссию и сразу зафиксируем, когда он размещен, и мы это видим. Потому что они вводят данные. Мы видим - женщины, мужчины, дети".

Несмотря на то, что в VUGD и в самоуправлениях не хватает данных для ввода и обработки личных данных, но в настоящее время одна из проблем связана с выдачей документов беженцам.

Представитель Кекавской социальной службы к около двадцати расселенным в имении беженцев явился сам, чтобы всем не приходилось путешествовать к самоуправлению. Но тем, кому нужно было упорядочить документы, как и тысячам другим приехавшим сюда беженцам, нужно было отправиться в центр помощи в Риге, в Доме конгрессов.

Аналогичный пункт оказания услуг еще находится в Цесисе и планируется в Лиепае. К консультантам Управления по делам гражданства и миграции привлекаются чиновники из Службы пробации. Но для ускорения процесса рассматривается возможность, что с введением данных могут помочь и в самоуправлениях. "Если понадобится еще поддержка людей, поддержка работников других учреждений, принимающих эти документы, я верю, что мы сможем договориться и с коллегами других учреждений, чтобы обеспечить такой ресурс", - говорит государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

С начала войны правительство объявило, что Латвия готова принять около десяти тысяч беженцев. Но уже подготовленный план не работал, и искали новый подход - используя предложение гостиниц. Это обещало быть очень дорогим решением и незадолго до прибытия на правительственный стол (12 марта) план был изменен, главная роль была доверена самоуправлениям. Это был третий вариант за три недели. Если в гостиницах расходы на размещение были предусмотрены до 40 евро за сутки, то в утвержденном варианте с участием самоуправлений они составляют до 20 евро за сутки.

Советник Союза самоуправлений Латвии Айно Салминьш говорит: "Три недели потеряны, мы начали все заново. Самоуправления, конечно, готовы, но они и нервничают, потому что те комиссии по гражданской обороне, которые сейчас используются, предназначены для чрезвычайных ситуаций, а не для этой координации".

В тех самоуправлениях, в которых ранее переживались какие-либо чрезвычайные ситуации, например, наводнение, комиссии по гражданской обороне работают успешнее.

О возможностях домохозяйств размещать беженцев думается и в более широком масштабе. Кекавский край уже принял правила о поддержке тех домохозяйств, которые расселили беженцев.

Министерство экономики должно подготовить пояснение самоуправлениям, как в рамках существующих правил оплачивать оказанную домохозяйствами услугу по размещению беженцев. "Конечно, это означает, что, в соответствии с правилами, если это делается, то эта обязанность зарегистрироваться в качестве осуществляющего хозяйственную деятельность лица и соответственно также уплачивать налоги, так же, как это происходит в случае гостиницы", - говорит Трофимов.

Уже сейчас видно, что большой интерес к возможностям размещения в Риге и ее окрестностях. Но доступны места проживания и на оставшейся территории Латвии. Например, в Кекаве, если бы провели ремонт в одном из объектов собственности самоуправления, было бы еще несколько сотен мест. Возможно, это будет необходимо, при увеличении числа беженцев.

"Мы обязаны думать о других решениях и уже сейчас. Министерство окружающей среды и регионального развития в сотрудничестве со всеми самоуправлениями обобщит информацию о таких помещениях, которые до сих пор не были объявлены как те, где это можно сделать, так как они, возможно, не были приспособлены для этого. Но, если мы понимаем, что этот ресурс, который сейчас у нас есть, ясно, что он исчерпается достаточно быстро, то у нас должен быть также список таких объектов из всех самоуправлений, которые, возможно, требуют каких-либо капитальных вложений", - говорит Трофимов.

В упомянутых таблицах пока не введены такие данные о беженцах, как их навыки или профессия. Это, например, может оказаться полезным при поиске поддержки учителям украинских детей. Следует отметить, что, чтобы длинные очереди по документам не задерживали людей начать работать, в данный момент позволено начать работу еще только в ожидании ответа от Управления по делам миграции.

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