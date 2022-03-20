Порядок принятия беженцев улучшают во время процесса

"Разные процессы были, сначала все шло больше через нас, теперь мы видим, что уже гораздо чаще беженцы обращаются в самоуправления напрямую, а если кто-то еще использует нас, то соответственно мы снова ищем ближайшую возможность", - заявил заместитель начальника VUGD Мартиньш Балманис.

Правда, пока все данные собираются вручную, в таблицах, которые не только затрудняют их использование, но и не исключают, что часть данных может быть дублирована. Только что проведен опрос стоимости создания цифрового инструмента учета. В этих таблицах содержится много данных.

Рассказывает Балтманис: "Мы сразу видим, что он расселен, или не расселен, и если это проходит через нас, то мы сразу передаем в соответствующую комиссию и сразу зафиксируем, когда он размещен, и мы это видим. Потому что они вводят данные. Мы видим - женщины, мужчины, дети".

Несмотря на то, что в VUGD и в самоуправлениях не хватает данных для ввода и обработки личных данных, но в настоящее время одна из проблем связана с выдачей документов беженцам.

Представитель Кекавской социальной службы к около двадцати расселенным в имении беженцев явился сам, чтобы всем не приходилось путешествовать к самоуправлению. Но тем, кому нужно было упорядочить документы, как и тысячам другим приехавшим сюда беженцам, нужно было отправиться в центр помощи в Риге, в Доме конгрессов.

Аналогичный пункт оказания услуг еще находится в Цесисе и планируется в Лиепае. К консультантам Управления по делам гражданства и миграции привлекаются чиновники из Службы пробации. Но для ускорения процесса рассматривается возможность, что с введением данных могут помочь и в самоуправлениях. "Если понадобится еще поддержка людей, поддержка работников других учреждений, принимающих эти документы, я верю, что мы сможем договориться и с коллегами других учреждений, чтобы обеспечить такой ресурс", - говорит государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

С начала войны правительство объявило, что Латвия готова принять около десяти тысяч беженцев. Но уже подготовленный план не работал, и искали новый подход - используя предложение гостиниц. Это обещало быть очень дорогим решением и незадолго до прибытия на правительственный стол (12 марта) план был изменен, главная роль была доверена самоуправлениям. Это был третий вариант за три недели. Если в гостиницах расходы на размещение были предусмотрены до 40 евро за сутки, то в утвержденном варианте с участием самоуправлений они составляют до 20 евро за сутки.

Советник Союза самоуправлений Латвии Айно Салминьш говорит: "Три недели потеряны, мы начали все заново. Самоуправления, конечно, готовы, но они и нервничают, потому что те комиссии по гражданской обороне, которые сейчас используются, предназначены для чрезвычайных ситуаций, а не для этой координации".