Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела"
Три дня назад Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела", ссылаясь на источники в правительстве Украины, сообщила газета Germany Welt am Sonntag.
Три дня назад Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела", ссылаясь на источники в правительстве Украины, сообщила газета Germany Welt am Sonntag.
Передача оружия состоялась в Польше, сообщает газета.
Пресс-секретарь Министерства обороны Германии пояснил, что из-за аспектов безопасности не может быть предоставлена более подробная информация о специфических системах оружия, но отметил, что вооруженным силам Украины обещано или поставлено разное военное оборудование.
И будет доставлено еще, если это будет возможно, добавил пресс-секретарь министерства.
Изначально состоялись переговоры о доставке 2700 ракет "Стрела", но этот вопрос должен был быть оценен Федеральным советом по безопасности Германии.