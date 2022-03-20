Вс, 20.03.2022
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Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела"

Учения. ФОТО: Valentin Sprinchak/Valentin Sprinchak/TASS

Три дня назад Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела", ссылаясь на источники в правительстве Украины, сообщила газета Germany Welt am Sonntag.

Передача оружия состоялась в Польше, сообщает газета.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии пояснил, что из-за аспектов безопасности не может быть предоставлена более подробная информация о специфических системах оружия, но отметил, что вооруженным силам Украины обещано или поставлено разное военное оборудование.

И будет доставлено еще, если это будет возможно, добавил пресс-секретарь министерства.

Изначально состоялись переговоры о доставке 2700 ракет "Стрела", но этот вопрос должен был быть оценен Федеральным советом по безопасности Германии.

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