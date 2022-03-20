Украина получила от Германии 500 противовоздушных ракет "Стрела"

Передача оружия состоялась в Польше, сообщает газета.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии пояснил, что из-за аспектов безопасности не может быть предоставлена более подробная информация о специфических системах оружия, но отметил, что вооруженным силам Украины обещано или поставлено разное военное оборудование.

И будет доставлено еще, если это будет возможно, добавил пресс-секретарь министерства.