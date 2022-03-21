Возможен ли спецтрибунал по Украине и будет ли у Путина иммунитет?

"Есть мощный способ привлечь его [президента Путина] к ответственности: новый трибунал в стиле Нюрнберга, чтобы преследовать его лично за этот гнусный поступок", - говорится в документе.

Цель создания такого суда во время военных действий - "послать Путину и его сообщникам мощный сигнал" о намерении привлечь их к личной ответственности.

За создание спецтрибунала выступили не только политики, но и известные юристы-международники: профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона Филипп Жозеф Сэндс; Бенджамин Берелл Ференц - бывший следователь военных преступлений нацистов и главный прокурор армии США в Нюрнбергском процессе; экс-председатель ЕСПЧ Николас Братца и адвокат из Шотландии Хелена Энн Кеннеди.

Эксперт по международному праву, пожелавший остаться анонимным, объяснил Би-би-си, действительно ли такой суд может быть создан.

Зачем нужен спецтрибунал, если есть МУС ООН?

Прокурор МУС вправе проводить расследование военных преступлений. Но Украина и Россия не являются участниками Римского статута, поэтому юрисдикции рассматривать преступление агрессии России против Украины у МУС нет. Передать его в МУС мог бы Совет безопасности ООН, но у России есть право вето, и такая передача нереальна. По той же причине Совет безопасности не сможет воспользоваться и собственными полномочиями по созданию спецтрибунала по Украине - подобно трибуналам по Югославии и Руанде.

Но спецтрибунал может действовать и в гибридной форме - его можно создать в юрисдикции Украины как потерпевшей стороны и получить международную легитимность и авторитет по договору Украины с генеральной ассамблеей ООН или просто с рядом государств-учредителей. В состав суда при этом войдут украинские и международные судьи. Работать он может на территории Украины, в Гааге, в Нюрнберге или в другом месте, говорит эксперт.

Расследование агрессии в рамках такого трибунала могло бы дополнить расследование военных преступлений и преступлений против человечности в рамках МУС.

Спецтрибуналы не раз создавались после того, как в 2002 году начал работу МУС. В 2003 году правительством Сьерра-Леоне и ООН был создан специальный суд для преследования виновных за преступления во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. В 2012 году за участие в военных преступлениях на этой территории был осуждён бывший президент Либерии Чарльз Тейлор.

Покалеченные дети в Сьерра-Леоне ФОТО: Getty Images

В 2006 году по аналогичной схеме были созданы так называемые Чрезвычайные палаты - специальный суд по Камбодже для судебного преследования лиц, виновных в геноциде, осуществленном красными кхмерами во главе с Пол Потом в Демократической Кампучии в 1975-1979 годах.

Пять бывших лидеров красных кхмеров обвинялись в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Трое их них были приговорены к пожизненному заключению, бывший министр иностранных дел Иенг Сари скончался до приговора, дело его вдовы приостановлено на неопределенный срок из-за ее болезни.