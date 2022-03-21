Счастливцы "от Василисы Володиной" и прогноз на неделю с 21 по 27 марта для каждого знака Зодиака

Телец

Тельцам астрологи настоятельно советуют научиться не переживать по мелочам. В противном случае о хорошем настроении говорить не придется.

Положительные эмоции должны превалировать над негативными. Важно окружать себя позитивными людьми, заниматься любимыми делами.

Также астрологи советуют не носить с собой крупные суммы денег. Тельцам запрещено тратить много средств, потому что в процессе шопинга можно будет случайно купить то, что не доставит им никакого удовольствия в будущем. Риск потратить деньги зря сейчас особенно велик.

Близнецы

Близнецам нужно уповать на закон притяжения. Именно он будет главной движущей силой для представителей этого знака Зодиака. Вера в себя свойственна всем Близнецам, но далеко не всегда она настолько крепка, насколько должна быть. В любовных делах Близнецам нужно бороться с ревностью, а в делах финансовых - с завистью. Если этого не делать, то никакой уверенности не хватит для того, чтобы приблизиться к решению проблем. Женщинам-Близнецам следует чуть больше времени посвящать домашним делам, а мужчинам - научиться выплескивать свой негатив, но не на близких, а в спортзале.

Рак

Ракам перед весенним равноденствием нужно срочно избавиться от накопленной отрицательной энергии. В этом им поможет общение с близкими людьми. Жадность, угрюмый внешний вид, лень и уныние сейчас не в тренде, так как ночные светила хотят видеть в нас свет и добро. Эксперты советуют Ракам полагаться на факты, а не на домыслы.

Сейчас очень важно видеть мир таким, какой он есть, сняв с себя розовые очки. Это поможет легко определить - кто враг, а кто друг.

Не исключено, что Раков ждут различного рода озарения.

Лев

Львам нужно быть максимально сдержанными. Если в первые три дня недели кто-то будет их провоцировать, лучше не отвечать негативом на негатив. Так Львы смогут сохранить много сил и энергии. При более детальном рассмотрении выпады окружающих будут просто отражением их беспомощности - ни больше ни меньше. Если Львы хотят изменить свою жизнь, им нужно обязательно приложить к этому усилия. Ждать у моря погоды сейчас точно нельзя. Пришла пора менять свою жизнь.

Дева

Девам стоит начать неделю с уборки. Это поможет гармонизировать пространство вокруг себя, а также добиться высоких результатов в работе и делах. Особенно это касается тех, кто работает дома. Также правильная домашняя обстановка поможет эффективнее отдыхать и восстанавливать силы во время сна.

Астрологи настоятельно советуют Девам доводить дела до конца, какими бы сложными и раздражающими они ни были.

Кроме того, этим людям стоит воздержаться от критики в адрес близких людей. Это поможет избежать ненужных ссор и конфликтов.

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