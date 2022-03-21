Пн, 21.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
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  • Счастливцы "от Василисы Володиной" и прогноз на неделю с 21 по 27 марта для каждого знака Зодиака

Счастливцы "от Василисы Володиной" и прогноз на неделю с 21 по 27 марта для каждого знака Зодиака

"Хочу придать сил и уверенности тем, кто сейчас тревожится. То есть примерно всем. Этот прогноз - перечисление дат рождения тех, кто просто обязан собраться и посмотреть на происходящее более уверенно", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.

"Те, кто в "этом клубе" - счастливцы. Им проще, чем другим, мобилизовать личные ресурсы в течение года, у них больше сил, возможностей и поводов для оптимизма (хотя и сложностей, конечно, никто не отменял). Ищите себя, своих близких в этих списках и внимательно смотрите вокруг - ау! Возможности, где вы? Они точно есть!", - пояснила астролог.

Даты - в карусели - листайте!

Состояние ночных светил будет не особо стабильным в понедельник и вторник, а вот вторая половина предстоящей недели будет очень благоприятной, отмечают эксперты DailyHoro. Ее кульминацией станет весеннее равноденствие - один из самых важных дней марта и весны в целом.

Овен

Овнам стоит сосредоточить свое внимание на всех сферах жизни, особенно на финансовой и рабочей. Это идеальный период для того, чтобы научиться чему-то новому. Представителям этого знака Зодиака необходимо разобраться в личных вопросах, причем сделать это, не раня себя и не задевая при этом самолюбие других людей. Овны будут очень успешны и в любовной сфере. К сожалению, дел и целей будет много, а часов в сутках все еще столько же.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно советуют научиться не переживать по мелочам. В противном случае о хорошем настроении говорить не придется.

Положительные эмоции должны превалировать над негативными. Важно окружать себя позитивными людьми, заниматься любимыми делами.

Также астрологи советуют не носить с собой крупные суммы денег. Тельцам запрещено тратить много средств, потому что в процессе шопинга можно будет случайно купить то, что не доставит им никакого удовольствия в будущем. Риск потратить деньги зря сейчас особенно велик.

Близнецы

Близнецам нужно уповать на закон притяжения. Именно он будет главной движущей силой для представителей этого знака Зодиака. Вера в себя свойственна всем Близнецам, но далеко не всегда она настолько крепка, насколько должна быть. В любовных делах Близнецам нужно бороться с ревностью, а в делах финансовых - с завистью. Если этого не делать, то никакой уверенности не хватит для того, чтобы приблизиться к решению проблем. Женщинам-Близнецам следует чуть больше времени посвящать домашним делам, а мужчинам - научиться выплескивать свой негатив, но не на близких, а в спортзале.

Рак

Ракам перед весенним равноденствием нужно срочно избавиться от накопленной отрицательной энергии. В этом им поможет общение с близкими людьми. Жадность, угрюмый внешний вид, лень и уныние сейчас не в тренде, так как ночные светила хотят видеть в нас свет и добро. Эксперты советуют Ракам полагаться на факты, а не на домыслы.

Сейчас очень важно видеть мир таким, какой он есть, сняв с себя розовые очки. Это поможет легко определить - кто враг, а кто друг.

Не исключено, что Раков ждут различного рода озарения.

Лев

Львам нужно быть максимально сдержанными. Если в первые три дня недели кто-то будет их провоцировать, лучше не отвечать негативом на негатив. Так Львы смогут сохранить много сил и энергии. При более детальном рассмотрении выпады окружающих будут просто отражением их беспомощности - ни больше ни меньше. Если Львы хотят изменить свою жизнь, им нужно обязательно приложить к этому усилия. Ждать у моря погоды сейчас точно нельзя. Пришла пора менять свою жизнь.

Дева

Девам стоит начать неделю с уборки. Это поможет гармонизировать пространство вокруг себя, а также добиться высоких результатов в работе и делах. Особенно это касается тех, кто работает дома. Также правильная домашняя обстановка поможет эффективнее отдыхать и восстанавливать силы во время сна.

Астрологи настоятельно советуют Девам доводить дела до конца, какими бы сложными и раздражающими они ни были.

Кроме того, этим людям стоит воздержаться от критики в адрес близких людей. Это поможет избежать ненужных ссор и конфликтов.

Весы

На этой неделе у Весов могут списаться некоторые кармические долги. Чтобы это случилось с наибольшей вероятностью, астрологи рекомендуют совершать больше добрых поступков и не вмешиваться в жизнь окружающих. Также Весам не стоит переоценивать свои возможности и навыки. В работе и бизнесе нужно браться только за те дела, которые действительно важны и не отличаются от того, что Весы делают каждый день. В начале недели возможны перепады настроения, но с четверга все стабилизируется.

Скорпион

Чтобы обойти стороной разочарования и проблемы, Скорпионам в первую очередь рекомендуется избегать энергетического истощения - не нужно перерабатывать, переутомляться и унывать. Жизнь Скорпионов находится в их собственных руках. Они могут управлять ею так, как им вздумается. Именно по этой причине астрологи советуют этим людям как можно меньше думать о прошлом и настроиться на светлое будущее. В начале недели враги будут умело расставлять свои сети и ставить палки в колеса, но Скорпионам удастся преодолеть трудности.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют внимательно следить за реакцией людей на их действия. Любые выпады и негатив лучше не воспринимать слишком близко к сердцу. В целом на неделе Стрельцов ждут глобальные и довольно приятные перемены во всех сферах жизни.

На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а в рабочей сфере

могут поступить предложения, от которых невозможно будет отказаться. Это может быть новая работа, новые проекты.

Козерог

Козерогам нужно быть предельно осторожными, берясь за что-то новое в работе или бизнесе. В любви и дружбе важно уметь отличать фальшивые чувства от реальных и искренних. Многие люди могут пойти на обман ради достижения своих целей. Не стоит вступать с ними в полемику и использовать грубую силу в противостояниях. Также астрологи не советуют Козерогам делать то, что не входило изначально в их планы. Важно следовать стандартному расписанию и как можно реже рисковать.

Водолей

Энергетика, подпитываемая ночными светилами, будет крайне позитивной и благоприятной для Водолеев, но 21 и 23 марта ситуацию испортят два соединения. Астрологи рекомендуют Водолеям не заниматься самобичеванием, особенно если произойдет что-то неприятное.

Проблемы должны быть стимулом для развития, а не поводом уйти в себя и задержаться там на какое-то время.

Не стоит останавливать свою деятельность и работу, даже если появятся сложности.

Рыбы

Рыбам удастся изменить свою судьбу к лучшему. Эти люди с высокой вероятностью смогут принимать правильные и мудрые решения. В этом им поможет шестое чувство и советы окружающих. При желании можно смело возвращаться к идеям, которые вдохновляли ранее. Со свежими и новыми мыслями воплотить их в реальность станет гораздо проще. Чрезмерная активность в период с 21 по 27 марта Рыбам навредит, но даже самую сильную усталость им удастся снять на этих волшебных выходных. Главное - внести немного разнообразия в свою жизнь.

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