Онлайн ⟩ Украина Мариуполь не сдаст, в Киеве ракетный удар пришелся на торговый центр. День 26-й

​​Власти Украины отказались сложить оружие и вывести войска из Мариуполя, в результате попадания ракеты в торговый центр в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек, президент США Джо Байден в конце недели отправится в Польшу для переговоров по Украине. Война в Украине продолжается уже почти месяц. RUS TVNET следит за главными событиями в режиме онлайн.

Власти Украины отказались вывести войска из Мариуполя

"Армия не сложит оружие и не покинет город", - заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Россия ранее предложила украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов.

Wall Street Journal: Целью Путина больше не является взятие Киева

Целью президента России Владимира Путина более не является взятие столицы Украины Киева, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники США. Более чем за три недели боев реализовать это не удалось - по данным газеты, это якобы принудило Путина сменить тактику.

Зеленский призвал Европу остановить с Россией всю торговлю

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидеров стран ЕС остановить всю торговлю с Россией, чтобы попытаться вынудить Москву прекратить реализуемое ей нападение на государство. "Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу. Мощнее любых ракет, мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Поэтому пусть будет мир и как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться".

Президент США едет в Польшу

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Галерея: Обстрелянный торговый центр в Киеве

Галерея: Украина 18-20 марта