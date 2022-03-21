Онлайн ⟩ Зеленский зовет в Иерусалим, Байден едет в Польшу, Украина Мариуполь не сдаст. День 26-й

Утро началось с сообщений о взрывах в Киеве, президент США Джо Байден в конце недели отправиться в Польшу для переговоров по Украине, а Владимир Зеленский зовет Россию на переговоры в Иерусалим. Война в Украине продолжается уже почти месяц. RUS TVNET следит за главными событиями в режиме онлайн.

Власти Украины отказались вывести войска из Мариуполя

"Армия не сложит оружие и не покинет город", - заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Россия ранее предложила украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов.

Президент США едет в Польшу

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.