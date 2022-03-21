Центр украинских беженцев начинает работать в бывшем здании РТУ

Как и ранее в Доме конгрессов, в центре поддержки на улице Калькю будут оказываться как государственные, так и муниципальные услуги.

По прибытии в центр его сотрудники выяснят, записался ли человек на услугу заранее и прибыл ли он в конкретное время. При отсутствии записи можно будет взять номерок и дождаться своей очереди в этот же день или записаться на посещение центра в другой день в конкретное время.

В центре работники социальной службы самоуправления расскажут о возможностях получения социальных пособий, о системе социальной поддержки в Латвии и других услугах.

Жители Украины смогут оформить кризисные пособия, пособия по гарантированному минимальному доходу, жилищные пособия, сертификат на получение продуктовых наборов ЕС, а также получить социальную реабилитацию и психологическую поддержку.

Специалисты помогут оформить ребенка в школу или детский сад в Риге. Всем посетителям центра предлагаются SIM-карты латвийских операторов мобильной связи, а людям, остающимся в Риге, выдается э-талон на 20 поездок в рижском общественном транспорте, а также бесплатная подарочная карта на посещение Рижского зоопарка.

В центре работает Государственная пограничная служба, координацию жилищных вопросов обеспечивает Государственная пожарно-спасательная служба, а вопросы виз решают представители Управления по делам гражданства и миграции.

Жители Украины также могут получать консультации Государственного агентства занятости и Национальной службы здравоохранения.

Центр поддержки на улице Калькю будет открыт каждый рабочий день с 9:00 до 18:00.

В свою очередь в бывшем центре поддержки в Доме конгрессов с 21 марта продолжит работу информационный пункт, где можно будет узнать об услугах, предоставляемых беженцам.