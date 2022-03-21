С начала войны заявки подали уже 1800 добровольцев. Это больше, чем ранее за два года. Большая отзывчивость - вызов для системы обучения земессаргов, уже возникла перегрузка медучреждений. Возможно, очереди за справкой придется ждать больше месяца.

Хорошо обученные земессарги - основа территориальной обороны Латвии. Однако вооруженным силам все больше не хватает добровольцев. За последние недели было получено рекордное число заявок. Это вызвало заторы в рекрутировании.

Планы обороны Латвии предусматривали, что до 2020 года в Земессардзе будет 12-13 тысяч человек. Это не исполнилось. Новые планы более осторожны - 12 тысяч добровольцев нужно привлечь до 2027 года. Цель на 2023 год - 10 тысяч активных земессааргов. Число земессаргов годами держалось в районе 8 тысяч. Сколько приходило, столько же и уходило.

После вторжения России в Украине Земессардзе начало получать все больше заявок на поступление на службу. До 4 марта было зарегистрировано 645 заявок, на прошлой неделе - 1457. До пятницы - уже 1800 добровольцев.

Цель Земессардзе на 2024 год будет достигнута за пару недель. К столь большому числу добровольцев армия готова не была. Узким местом оказалось получение справок от нарколога и психиатра.

Закон устанавливает, что земессаргам все медицинские проверки осуществляются бесплатно. Договор с медучреждениями заключает руководство Земессардзе. По поводу справок от нарколога и психиатра договор есть только с Государственным центром психиатрии и наркологии.

Посвящая каждому потенциальному земессаргу 15 минут, центр в неделю может выдать 80 справок.

Передача отмечает, что по закону земессаргом не может быть лицо с психическими нарушениями или приближенными к ним состояниями. Фактически, если человек в кризисной ситуации обращался за помощь, закон запрещает ему служить в Земессардзе. Закон также запрещает быть в Земессардзе лицам, стоящим на наркоучете.

Чтобы избежать пробок со справками от психиатра, руководство Земессардзе на прошлой неделе заключило договора и с другими медучреждения. С понедельника будущие земессарги смогут провериться также в Veselības centrs 4 и больнице "Гинтермуйжа" в Елгаве.

Проблемы есть и с системой обучения земессаргов - в короткое время необходимо подготовить невиданно большое число добровольцев. Первое 21-дневное обучение запланировано уже на апрель.

Прошедших обучения и давших клятву новых земессаргов незамедлительно обещают оснастить формой, обувью и оружием. К этому служба готова.