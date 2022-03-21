Количество выявленных случаев Covid-19 - самое маленькое за два месяца

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Два человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 386 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 966 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3605,3 случая.

Всего вчера было сделано 3967 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34,1%.