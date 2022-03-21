В отдельных городах прогнозируют рост безработицы
В некоторых городах может вырасти безработица, заявил на Латвийском радио министр благосостояния Гатис Эглитис.
В некоторых городах может вырасти безработица, заявил на Латвийском радио министр благосостояния Гатис Эглитис.
По его словам, пока не наблюдается значительного роста безработицы, но ожидается, что в некоторых городах, например, в Даугавпилсе, безработица может краткосрочно вырасти.
Как сообщалось, АО "Даугаупилсский локомотиворемонтный завод", на в котором работает более 600 человек, в ближайшее время будет вынужден уволить 300 сотрудников, если не будут приняты меры поддержки предпринимателей.
- сказал министр.
В настоящее время не планируется менять размер пособия по безработице или продолжительность выплаты, поскольку дефицита вакансий нет, сказал Эглитис.
Как сообщалось, уровень фактической безработицы в Латвии на конец февраля составил 7,6%, не изменившись в течение месяца.