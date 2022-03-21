"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?

Национальный скандал

Поскольку столкновения на почве поддержки одной из двух воюющих сторон в публичном пространстве почти исключены (это может привести к суду), люди спорят про символику и украинских беженцев.

Крупные баталии развернулись в Даугавпилсе по поводу украинского флага на музыкальной школе. Если бы не близость к границе, этот инцидент, вероятно, остался бы без внимания. Но вместо этого он вылился в скандал национального масштаба с участием двух министерств и освещением в национальных СМИ.

Все началось с того, что директор местной музыкальной школы Айварс Брокс повесил рядом со школой флаг Украины. Учитывая, что флагштоков всего три, пришлось снять флаг города (флаги Латвии и ЕС остались).

Заведение находится в подчинении минкульта, который, в свою очередь, обратился с призывом установить флаг Украины в знак солидарности. Союз самоуправлений тоже призывал местные самоуправления разместить у своих зданий украинские флаги, но у Даугавпилсской думы флага нет, а у музыкальной школы - есть. В Даугавпилсе всего несколько украинских флагов, в то время как в Риге они везде.

"Думаю, что все трезвомыслящие люди знают, что это Россия напала на Украину, а не наоборот. Соответственно, мы поддерживаем Украину", - говорит директор школы Айварс Брокс Русской службе Би-би-си.

Это вызвало реакцию в соцсетях - некоторым горожанам оказался настолько дорог снятый флаг Даугавпилса, что они собрались на митинг с целью самовольно снять украинский флаг и вернуть даугавпилсский. Пришли около 50 человек, для города с населением в 82,6 тысячи это немало. На видео, записанном очевидцем, слышно, что разговор на мероприятии шел в основном о геополитике. Ну и лично о директоре школы.

"Это переворот бандитский!"

"Это флаг чужого государства, где идет война! В Йемене тоже идет война, почему я флага Йемена не вижу? Почему флага Ирака нет?"

"А в школе ты кем был? Стукачом?"

"У себя дома обкрутитесь этими флагами и ходите!"

Директор музыкальной школы в Даугавпилсе Айварс Брокс установил флаг Украины. На протест против флага пришли более 50 человек, полиция составила 24 протокола ФОТО: BBC

Айварс Брокс считает, что экстремистских настроений в городе еще нет, потому что люди выжидают. Но заявления о том, что Россия права, он слышал лично. И теперь уверен: если война начнется в Даугавпилсе, найдутся те, кто поддержит и это.

"Думаю, город поделился на два лагеря - одни за Путина, другие за Украину, - говорит директор школы. - Многие находятся в российском информационном поле. 20-30 лет люди смотрели российские каналы, они верят Путину. (…) Многие обижены на то, что это уже не СССР. У нас была надежда, что их дети пойдут в школу, будут учить латышский… Но мы смотрим - а эти дети растут в тех же семьях, впитывают то же самое...".

Может, пропаганда?