Пн, 21.03.2022
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Гордон Браун, экс-премьер Великобритании

Меняется время работы консультативного телефона о вакцинации от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С сегодняшнего дня меняются часы работы консультативного телефона по вопросам вакцинации от Covid-19 8989, сообщила Национальная служба здравоохранения.

Отныне телефонная линия будет работать по будням с 9:00 до 18:00, по субботам с 9:00 до 16:00, а по воскресеньям будет выходной.

По этому телефону проводится запись на вакцинацию от Covid-19, можно задать вопросы о вакцинации на дому, о самих вакцинах и о действии сертификатов вакцинации.

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