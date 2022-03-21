Пн, 21.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

За прославление действий России - мера пресечения, не связанная с лишением свободы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В рамках уголовного процесса, начатого за прославление и публичное оправдание агрессии России в отношении Украины, к женщине, ставшей популярной в соцсетях благодаря своей сумке для покупок с символом Z, используемым российской армией в войне против Украины, применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщает агентство LETA.

К лицу применен статус подозреваемого и не связанные с лишением свободы меры безопасности, пояснили в Государственной службе безопасности (VDD).

В интересах следствия более подробных комментариев VDD не предоставляет.

Напомним, ранее в VDD сообщили, что уголовный процесс начат на основании имеющейся у службы информации о том, что указанная женщина публично совершала действия, оправдывающие и прославляющие военную агрессию российских вооруженных сил в Украине. Уголовным законом за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф.

Женщина была задержана полицией у памятника Свободы в Риге 16 марта во время мероприятия памяти легионеров.

В рамках уголовного процесса VDD провела неотложные процессуальные действия на связанных с задержанной объектах в Риге и еще в одном населенном пункте Латвии.

В Госполиции также подтвердили агентству LETA , что

к женщине применен максимальный административный штраф в размере 350 евро в соответствии с нормой о нарушении порядка организации и проведения митингов, шествий и пикетов.

Как сообщалось, шествие памяти латышских легионеров 16 марта прошло без инцидентов, но к памятнику Свободы пришла женщина, ставшая популярной в социальных сетях из-за того, что отправилась в магазин с сумкой для покупок с символом Z, который использует российская армия в войне против Украины. На шествии ее одежду украшал пришитый к груди российский флажок.

После более чем десятиминутного разговора с представителями правоохранительных органов женщина была помещена в полицейскую машину и увезена.

Галерея: 16 марта в Риге

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