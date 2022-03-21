За прославление действий России - мера пресечения, не связанная с лишением свободы

К лицу применен статус подозреваемого и не связанные с лишением свободы меры безопасности, пояснили в Государственной службе безопасности (VDD).

В интересах следствия более подробных комментариев VDD не предоставляет.

Напомним, ранее в VDD сообщили, что уголовный процесс начат на основании имеющейся у службы информации о том, что указанная женщина публично совершала действия, оправдывающие и прославляющие военную агрессию российских вооруженных сил в Украине. Уголовным законом за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф.

Женщина была задержана полицией у памятника Свободы в Риге 16 марта во время мероприятия памяти легионеров.

В рамках уголовного процесса VDD провела неотложные процессуальные действия на связанных с задержанной объектах в Риге и еще в одном населенном пункте Латвии.

В Госполиции также подтвердили агентству LETA , что

к женщине применен максимальный административный штраф в размере 350 евро в соответствии с нормой о нарушении порядка организации и проведения митингов, шествий и пикетов.

Как сообщалось, шествие памяти латышских легионеров 16 марта прошло без инцидентов, но к памятнику Свободы пришла женщина, ставшая популярной в социальных сетях из-за того, что отправилась в магазин с сумкой для покупок с символом Z, который использует российская армия в войне против Украины. На шествии ее одежду украшал пришитый к груди российский флажок.

После более чем десятиминутного разговора с представителями правоохранительных органов женщина была помещена в полицейскую машину и увезена.