ВИДЕО ⟩ Швед Дюплантис второй раз за месяц побил мировой рекорд в прыжках с шестом

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде, Дюплантис взял высоту 6,20 м, что превышает рекорд мира как на открытом воздухе, так и в помещении.

Отметим, что швед побил собственный рекорд, который он установил 7 марта на этапе World Indoor Tour в Белграде - тогда он с третьей попытки взял высоту 6,19 метра.

Шведу также принадлежит рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (6,15 м), который на один сантиметр превышает результат Сергея Бубки, показанный 31 июля 1994 года. Впервые швед стал мировым рекордсменом в 2020 году на турнире в помещении в польском Торуне, где он показал результат 6,17 м. С тех пор он только обновляет свои достижения.