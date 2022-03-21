ВИДЕО ⟩ Швед Дюплантис второй раз за месяц побил мировой рекорд в прыжках с шестом
В минувшее воскресенье, 20 марта, шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил очередной рекорд мира в прыжках с шестом.
В минувшее воскресенье, 20 марта, шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил очередной рекорд мира в прыжках с шестом.
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде, Дюплантис взял высоту 6,20 м, что превышает рекорд мира как на открытом воздухе, так и в помещении.
Отметим, что швед побил собственный рекорд, который он установил 7 марта на этапе World Indoor Tour в Белграде - тогда он с третьей попытки взял высоту 6,19 метра.
Шведу также принадлежит рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (6,15 м), который на один сантиметр превышает результат Сергея Бубки, показанный 31 июля 1994 года. Впервые швед стал мировым рекордсменом в 2020 году на турнире в помещении в польском Торуне, где он показал результат 6,17 м. С тех пор он только обновляет свои достижения.
Дюплантис - олимпийский чемпион Игр в Токио в прыжках с шестом. В Японии для завоевания золота ему хватило результата в 6,02 м.