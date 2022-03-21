Российские кинотеатры замораживают цены на билеты. Показывать будут индийское и советское кино
Ряд сетей российских кинотеатров решил заморозить цены на билеты, сообщают "Ведомости".
Ряд сетей российских кинотеатров решил заморозить цены на билеты, сообщают "Ведомости".
Как отмечает "Медуза", такое решение было принято в связи с желанием сохранить зрителя после отказа главных кинокомпаний Голливуда показывать свои фильмы в РФ после начала военных действий в Украине.
По словам руководителей сетей, поход в кино является одним из наиболее популярных видов досуга в России.
По информации киносетей, зрителям собираются показывать российские фильмы, советскую и зарубежную классику, индийские, южнокорейские и латиноамериканские фильмы.
Между тем, представители сетей кинотеатров отмечают, что в результате санкций расходы на комплектующие к кинопроекторам и лампы выросли примерно на 80%.