Российские кинотеатры замораживают цены на билеты. Показывать будут индийское и советское кино

Как отмечает "Медуза", такое решение было принято в связи с желанием сохранить зрителя после отказа главных кинокомпаний Голливуда показывать свои фильмы в РФ после начала военных действий в Украине.

По словам руководителей сетей, поход в кино является одним из наиболее популярных видов досуга в России.

По информации киносетей, зрителям собираются показывать российские фильмы, советскую и зарубежную классику, индийские, южнокорейские и латиноамериканские фильмы.