Пн, 21.03.2022
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Российские кинотеатры замораживают цены на билеты. Показывать будут индийское и советское кино

Кинотеатр. Иллюстративное фото. ФОТО: Derks24/Pixabay.com

Ряд сетей российских кинотеатров решил заморозить цены на билеты, сообщают "Ведомости".

Как отмечает "Медуза", такое решение было принято в связи с желанием сохранить зрителя после отказа главных кинокомпаний Голливуда показывать свои фильмы в РФ после начала военных действий в Украине.

По словам руководителей сетей, поход в кино является одним из наиболее популярных видов досуга в России.

По информации киносетей, зрителям собираются показывать российские фильмы, советскую и зарубежную классику, индийские, южнокорейские и латиноамериканские фильмы.

Между тем, представители сетей кинотеатров отмечают, что в результате санкций расходы на комплектующие к кинопроекторам и лампы выросли примерно на 80%.

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