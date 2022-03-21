Сборная Латвии по хоккею в преддверии чемпионата мира проведёт шесть матчей

Отметим, что официально подготовка к турниру начнётся 11 апреля. Об этом в разговоре с TVNET рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Роберт Плявейс.

Планы изменились и было принято решение время до официальных сборов посвятить ближайшим резервам сборной и молодым игрокам. Для них будет организована возможность заниматься на льду четыре раза в неделю (по 75 минут), а также посещение тренажёрного зала.

"Едут парни из Северной Америки, будут также игроки U-18. Хотим использовать скаутинг и привлекать к большому хоккею кандидатов в будущую сборную", - отметил Плявейс.

Тренировки будут проходить под руководством главного тренера Харийса Витолиньша и его помощника Виктора Игнатьева. Работу с вратарями продолжит Юрис Клоданс, но он присоединится к сборной незадолго до 11 апреля.

Неофициально прозвучала информация, что Витолиньш недавно разговаривал с Сергеем Наумовым о возможной работе в сборной, но бывший вратарь предпочёл остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в московском ЦСКА. Это решение закрыло перед ним двери в национальную сборную.

Это связано с тем, что Департамент спорта Министерства образования и науки Латвии подготовил изменения в Закон о спорте, которые запрещают спортивным тренерам, работающим в России или Беларуси, представлять сборную Латвии.

"Да, поправки в закон это предусматривают. Это также соответствует позиции LHF по данному вопросу", - сказал генеральный секретарь организации.

Сборная Латвии в этом году примет участие в турнире Euro Ice Hockey Challenge, где проведёт шесть проверочных матчей перед чемпионатом мира в Финляндии. 21 и 22 апреля сборная Латвии сыграет с Францией, затем запланированы два матча против Швейцарии и два матча против Казахстана, которые пройдут в Риге.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на прошлой неделе официально сообщила, что на грядущем чемпионате мира сборную Беларуси и команду Олимпийского комитета России (ОКР) заменят сборные Франции и Австрии.

Таким образом, на ЧМ-2022 в группе "А" сыграют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группе "В" представлены Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.