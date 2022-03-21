Итоги выходных у пожарных: более 100 пожаров старника и погибший в компостной яме

В воскресенье вечером спасатели выезжали на вызов в Удришскую волость Краславского края, где горело двухэтажное кирпичное здание с рулонами сена площадью 300 квадратных метров. Пламя ночью было локализовано, тушение продолжается.

С 13 февраля, когда зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы, их было потушено уже 293.