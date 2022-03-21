Открыта телефонная линия по налоговым вопросам в связи с поддержкой Украине

Телефон будет работать в будние дни с понедельника по четверг с 8:15 до 17:00 и по пятницам с 8:15 до 15:45.

Позвонив по нему, предприниматели и жители смогут получить ответы консультантов СГД на вопросы об уплате налогов в различных ситуациях, связанных с поддержкой и сотрудничеством, например, сбором или отправкой пожертвований, предоставлением крова, помощью беженцам по трудоустройству или открытию бизнеса в Латвии, а также в других ситуациях, когда требуется консультация по налогам или сотрудничеству с СГД.

При этом вопросы также можно задавать письменно в Системе электронного декларирования (EDS) СГД в разделе "Переписка с СГД".

Актуальная информация по налоговым вопросам в связи с событиями на Украине также доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Помощь Украине".