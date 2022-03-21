Открыта телефонная линия по налоговым вопросам в связи с поддержкой Украине

Телефон будет работать в будние дни с понедельника по четверг с 8:15 до 17:00 и по пятницам с 8:15 до 15:45.
Позвонив по нему, предприниматели и жители смогут получить ответы консультантов СГД на вопросы об уплате налогов в различных ситуациях, связанных с поддержкой и сотрудничеством, например, сбором или отправкой пожертвований, предоставлением крова, помощью беженцам по трудоустройству или открытию бизнеса в Латвии, а также в других ситуациях, когда требуется консультация по налогам или сотрудничеству с СГД.
При этом вопросы также можно задавать письменно в Системе электронного декларирования (EDS) СГД в разделе "Переписка с СГД".
Актуальная информация по налоговым вопросам в связи с событиями на Украине также доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Помощь Украине".
По всем другим входящим в компетенцию СГД вопросам, которые не связаны непосредственно с ситуацией на Украине, СГД просит продолжать звонить по действующему консультативному телефону СГД 67120000, где, как и прежде, можно получить ответы по темам: "Налоги и EDS", "Таможня", "Акцизы и обращение акцизных товаров" и "Информация для должностных лиц", а также задать вопрос в письменной форме в Системе электронного декларирования (EDS) СГД в разделе "Переписка с СГД".