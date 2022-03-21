Пн, 21.03.2022
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Гордон Браун, экс-премьер Великобритании

В Елгаве подросток на велосипеде врезался в детскую коляску; малыш доставлен в больницу

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье в Елгаве на перекрестке улиц Матера и Зиргу подросток, двигаясь на велосипеде, врезался в детскую коляску, сообщает агентство LETA.

В результате происшествия травмы получил младенец возрастом менее года, его доставили в медицинское учреждения.

В полиции в связи с произошедшим был оформлен протокол регистрации ДТП.

В целом за прошедшие сутки елгавский участок Госполиции получил информацию о 23 случаях, когда жители обращались к стражам порядка за помощью, или было констатировано, что произошло преступление.

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