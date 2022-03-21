Фото и видео ⟩ Откуда в Старой Риге взялся груженый лесовоз?
Прошли те времена, когда вечером в пятницу все дороги вели в Старую Ригу. Однако именно там 18 марта заблудился литовец.
Прошли те времена, когда вечером в пятницу все дороги вели в Старую Ригу. Однако именно там 18 марта заблудился литовец.
И в этом факте не было бы ничего особенного, если бы он был обычным туристом, однако этот гость прибыл в Ригу на загруженном лесовозе и буквально застрял в Старом городе. Пользователи соцсетей начали соревноваться в остроумии, мол, Старая Рига не прекращает удивлять, произошла ошибка во время доставки заказа, и вместо трех охапок дров кто-то получил гораздо больше, и так далее.
Однако, как выяснилось, на самом деле литовец просто следовал указаниям навигации, хотя они и были довольно странными, учитывая, что хорошо известно - Старую Ригу и на легковом автомобиле легально пересечь невозможно. Не говоря уже о десятитонных фурах.
Как в Twitter указала муниципальная полиция Риги, выяснилось, что у водителя это был всего второй день на работе. Он следовал указаниям навигации и заехал в Старую Ригу со стороны набережной.
Vecrīgā,Grēcinieku ielā iesprūda balķvedējs @breakinglv pic.twitter.com/ZAj1O9HVSb— arnis (@arnisraats) March 18, 2022
Сотрудники муниципальной полиции вместе с коллегами из Госполиции помогли водителю выбраться из закоулков Старого города и добраться до пункта назначения на улице Экспорта. Не обошлось и без штрафа.
Izrādījās šim 🇱🇹 vadītājam šī esot bijusi otrā darba diena amatā.— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) March 18, 2022
Esot sekojis navigācijas norādēm un no Krastmalas puses iebraucis Vecrīgā.
Kopā ar @Valsts_policija palīdzējām izmanevrēt ārā no Vecrīgas un pavadījām līdz galamērķim Eksporta ielā. Sodi arī neizpalika. https://t.co/cHnCKDdYdO