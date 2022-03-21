Пн, 21.03.2022
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Лиза, беженка из Житомирской области
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Огромные штрафы и до 15 лет тюрьмы. В России хотят наказывать за "фейки о работе госорганов за рубежом"

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 22 марта, Госдума России рассмотрит законопроект об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей и лишения свободы на срок до 15 лет, пишет "Медуза".

Законопроект вносит поправки в уголовную статью 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".

Также поправки вносятся в статью 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ", появившуюся в законодательстве после начала войны в Украине. Как отмечает Русская служба Би-би-си, поправки ужесточают ответственность до 3 лет лишения свободы.

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