Пн, 21.03.2022
Шнуров умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона. Он умеет мягко продавить так, что заставляет человека сделать то, что он сам хочет Алиса Вокс, певица
Алиса Вокс, певица

Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты в небе над Балтикой

Истребитель. Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

Истребители, осуществляющие миссию воздушного патрулирования НАТО в воздушном пространстве балтийских стран, трижды на минувшей неделе поднимались в воздух и сопровождали российские военные самолеты, нарушающие летные правила, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для первичной задачи патрулирования границы балтийских стран с Россией и Беларусью, после взлета задание изменилось - пилоты альянса опознали четыре российских самолета "Ил-76".

Российские самолеты следовали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из основной части России в Калининградскую область.

В этот же день истребители НАТО опознали российский "Ан-12", летевший в Калининградскую область.

В пятницу натовские истребители сопроводили и опознали самолет "Ил-76", также летевший в Калининградскую область.

Эти российские самолеты летели с выключенными транспондерами.

Силы НАТО продолжают патрулирование вдоль границы воздушного пространства с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back