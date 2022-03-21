Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты в небе над Балтикой

В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для первичной задачи патрулирования границы балтийских стран с Россией и Беларусью, после взлета задание изменилось - пилоты альянса опознали четыре российских самолета "Ил-76".

Российские самолеты следовали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из основной части России в Калининградскую область.

В этот же день истребители НАТО опознали российский "Ан-12", летевший в Калининградскую область.

В пятницу натовские истребители сопроводили и опознали самолет "Ил-76", также летевший в Калининградскую область.

Эти российские самолеты летели с выключенными транспондерами.

Силы НАТО продолжают патрулирование вдоль границы воздушного пространства с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.