ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина за поддержку войны в Украине

Такому наказанию шахматист подвергся за публичную поддержку российского вторжения на территорию Украины. Дело Карякина рассматривала комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине. В комиссии сочли, что высказывания Карякина наносят ущерб репутации шахмат.

В первые дни войны Карякин в своём Instagram опубликовал текст, в котором поддержал президента России Владимира Путина, отметив, что Россия "борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям".

Карякин родился в 1990 году в Симферополе и до 2009 года выступал под флагом Украины. В 2009 году гроссмейстер получил гражданство России указом Дмитрия Медведева, который тогда был президентом.

Дисквалификация Карякина не позволит ему сыграть на турнире претендентов, который пройдёт с 16 июня по 7 июля.

ФИДЕ в марте отстранила сборные России и Беларуси от командных соревнований под своей эгидой. При этом на индивидуальных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать в нейтральном статусе.