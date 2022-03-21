ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина за поддержку войны в Украине
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина, сообщается на сайте организации.
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина, сообщается на сайте организации.
Такому наказанию шахматист подвергся за публичную поддержку российского вторжения на территорию Украины. Дело Карякина рассматривала комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине. В комиссии сочли, что высказывания Карякина наносят ущерб репутации шахмат.
В первые дни войны Карякин в своём Instagram опубликовал текст, в котором поддержал президента России Владимира Путина, отметив, что Россия "борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям".
Карякин родился в 1990 году в Симферополе и до 2009 года выступал под флагом Украины. В 2009 году гроссмейстер получил гражданство России указом Дмитрия Медведева, который тогда был президентом.
Дисквалификация Карякина не позволит ему сыграть на турнире претендентов, который пройдёт с 16 июня по 7 июля.
ФИДЕ в марте отстранила сборные России и Беларуси от командных соревнований под своей эгидой. При этом на индивидуальных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать в нейтральном статусе.
В начале марта ведущие шахматисты России выступили с официальным обращением к Владимиру Путину с просьбой остановить войну. Письмо подписали недавний претендент на первенство мира Ян Непомнящий, 12-я чемпионка мира среди женщин Александра Костенюк, восьмикратный чемпион России Пётр Свидлер и многие другие.