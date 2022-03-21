VID выплатил 88 млн евро пострадавшим от Covid-19

После получения одобрения Европейской комиссии на выплату поддержки VID на основании 25 957 заявлений выплатила зарплатные субсидии и гранты на обеспечение потока оборотных средств на общую сумму 87 958 431 евро.

По 17 558 заявлениям выплачены зарплатные субсидии в размере 19 189 818 евро. Всего в VID поступило 25 765 заявлений на субсидирование заработной платы.

Также по 8399 заявлениям выплачены гранты на обеспечение оборотных средств в размере 68 768 613 евро.

В течение 2021 года VID приняла 8695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной Covid-19 до 2 января этого года было принято 11 решений о продлении срока платежей до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.

Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и гранты на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно было до 17 января 2022 года, а за январь - до 15 февраля 2022 года.