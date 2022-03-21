VID выплатил 88 млн евро пострадавшим от Covid-19
Служба государственных доходов (VID) до вечера 20 марта выплатила поддержку в размере 88 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19, сообщили в VID.
Служба государственных доходов (VID) до вечера 20 марта выплатила поддержку в размере 88 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19, сообщили в VID.
После получения одобрения Европейской комиссии на выплату поддержки VID на основании 25 957 заявлений выплатила зарплатные субсидии и гранты на обеспечение потока оборотных средств на общую сумму 87 958 431 евро.
Также по 8399 заявлениям выплачены гранты на обеспечение оборотных средств в размере 68 768 613 евро.
В течение 2021 года VID приняла 8695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной Covid-19 до 2 января этого года было принято 11 решений о продлении срока платежей до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.
Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и гранты на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно было до 17 января 2022 года, а за январь - до 15 февраля 2022 года.
Как сообщалось ранее, с целью помочь предпринимателям и субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность во время ограничений в стране в связи с быстрым распространением Covid-19 правительство в ноябре прошлого года утвердило программу поддержки для работников, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы, а также предприятий.