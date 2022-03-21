Facebook и Instagram - "экстремистские организации" в России
В понедельник, 21 марта, Тверской районный суд Москвы постановил, что Meta - компания управляющая Facebook и Instagram - является "экстремистской организацией", сообщает "Медуза".
В понедельник, 21 марта, Тверской районный суд Москвы постановил, что Meta - компания управляющая Facebook и Instagram - является "экстремистской организацией", сообщает "Медуза".
Решение суда о запрете Instagram и Facebook в России входит в силу немедленно. При этом запрет не распространяется на WhatsApр.
История началась с того, что в некоторых странах компания перестала удалять угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).
После этого Генеральная прокуратура потребовала признать Meta "экстремистской организацией".