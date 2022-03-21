Прибыль банков в Латвии растет

В конце 2021 года совокупные активы банковского сектора составили 25,307 млрд евро, что на 4,2% или 1,011 млрд евро больше, чем в конце 2020 года, когда совокупные активы банковского сектора составляли 24,296 млрд евро.

Совокупный кредитный портфель банковского сектора в конце 2021 года составил 14,654 млрд евро, что на 12,2% или 1,598 млрд евро больше, чем в конце 2020 года.

Местным клиентам выдано кредитов на 12,299 млрд евро, что на 7,5% или 862,33 млн евро больше, чем в конце 2020 года.

Объем кредитов для домохозяйств составил 5,725 млрд евро, что на 9,5% или 494,732 млн евро больше, чем в конце 2020 года, а ссуды местным нефинансовым предприятиями - 5,805 млрд евро, увеличившись на 2,8% или 155,669 млн евро, в том числе на 3,343 млрд евро было выдано кредитов малым и средним предприятиям, что на 1,7% или 56,2471 млн евро больше, чем в конце 2020 года.

Банки привлекли вклады на сумму 20,924 млрд евро, что на 2% или 402,957 млн евро больше, чем в конце 2020 года, в том числе сумма вкладов местных клиентов увеличилась на 5,7% или 943,382 млн евро по сравнению с концом 2020 года, достигнув 17,613 млрд евро в конце года.

Вклады домохозяйств выросли на 15,2% или 1,299 млрд евро - до 9,833 млрд евро, в то время как вклады местных нефинансовых предприятий увеличились на 8,8% или 490,274 млн евро, достигнув 6,08 млрд евро.

В конце 2021 года рыночная доля пяти крупнейших банков по активам составила 88,02% (88,45% в конце 2020 года), по кредитам - 89,63% (90,09%), по депозитам - 90,5% (89,96%).