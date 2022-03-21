Латвийские военные специалисты c осторожностью оценивают потери России в Украине

Министерство обороны Украины заявило, что около 15 000 российских солдат были убиты в войне в Украине. По общедоступной информации, число погибших в Советской Армии в войне в Афганистане достигло 15 051 человек, еще больше было ранено. Российское вторжение в Украину длится меньше месяца, тогда как боевые действия в Афганистане продолжались с 1979 по 1989 год.

Раймондс Граубе, военный советник министра обороны Артиса Пабрикса и бывший командующий Национальными вооруженными силами (NBS), сказал LETA, что подсчет потерь в военной обстановке - это очень сложный процесс. В то время как украинская сторона сообщает о больших потерях российской армии, западная разведка, например, подсчитала, что погибло примерно вдвое меньше российских военнослужащих.

"Например, одна из методологий подсчета такая - считать, что в случае обстрела бронемашины весь ее экипаж уничтожается, но, возможно, внутри не было полного экипажа", - объяснил Граубе.

Граубе находит сходство с заявлениями ООН о жертвах среди гражданского населения.

"Эти потери могут быть меньше, чем те, которые показали украинцы, но также могут быть и больше, чем те, которые в настоящее время показывают западные разведки. Число жертв среди гражданского населения выше, чем показывают данные ООН", - добавил Граубе.

Полковник резерва NBS Игорь Раев, также заявил LETA, что реальные потери армий определить очень сложно.

Раев не знает какой методологии придерживается украинская сторона, но методы определения потерь во время войны разные. "Например, один вражеский отряд обстреливают три наших отряда, поэтому может случиться так, что каждый из них думает, что подбил и уничтожил танк", - привел пример Игорь Раев.

Он также подсчитал, что реальные потери сторон станут известны только после окончания войны. "Например, вчера украинская сторона заявила, что они ликвидировали шестерых российских генералов, но есть документы, что погибли двое", - добавил полковник.

"Во время войны непонимание возникает каждый день и каждое мгновение. Кроме того, украинцам приходится публично показывать, что их армия воюет, и, как мы видим, действительно воюет очень хорошо. Лучше, чем многие от них ожидали", - сказал эксперт.

Игорь Раев, когда-то участвовал в операциях и при извещении о событии всегда ждал второй отчет, для уточнения информации.

"В принципе, в третьем или даже четвертом отчете мы начинаем логически понимать, что же тогда произошло на самом деле", - добавил полковник.

Министерство обороны Украины регулярно публикует информацию о подбитой российской технике, например, по их данным, с начала войны уничтожено 498 танков и 1535 бронетранспортеров.

Раев обратил внимание на то, что к показателям уничтоженной техники также необходимо относиться достаточно критично, хотя уже нельзя отрицать, что количество уничтоженных российских танков измеряется сотнями и другие потери техники также значительны.

"Это абсолютный факт, его уже никто не может отрицать. Эти потери намного больше, чем сообщает российская сторона. Но и здесь сообщения еще нужно проверять.

Вся информация должна быть воспринята достаточно критично и хладнокровно, а после надо попытаться разобрать, что же там произошло на самом деле", - подчеркнул эксперт.

Неоспорим тот факт, что потери несет и украинская сторона, но это означает, что и к заявлениям России о потерях украинцев тоже необходимо относиться критически. "Например, российская военные сказали, что они заняли ряд населенных пунктов, тогда как на самом деле войска прошли через пустую деревню. Но они представляют это так, что деревня была занята", - иронизирует Раев.