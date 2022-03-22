Переговоры между Россией и Украиной: есть ли прогресс и насколько близко соглашение?

Михаил Подоляк утверждает, что российская делегация больше не предъявляет требований "денацификации" и "демилитаризации", остановившись на более "адекватных" формулировках.
А что же Россия? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в начале марта заявила, что Москва не собирается менять власть на Украине, а вооруженные силы РФ не собираются ни оккупировать Украину, ни рушить ее государственное устройство, ни свергать людей, которые правят этой страной.
16 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что на российско-украинских переговорах о прекращении огня обсуждается вопрос о закреплении за Украиной статуса нейтрального демилитаризованного государства по австрийскому или шведскому варианту (на что украинские представители тут же заявили, что это будет украинский вариант).
Такая модель предполагает, что страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию и военно-морские силы, сказал Мединский.
Правда, в Киеве напоминают, что в 2010 году страна уже провозглашала нейтралитет и внеблоковость, а четыре года спустя Россия аннексировала у нее Крым и оказала поддержку сепаратистам Донбасса.
"Во-первых, это означает абсолютные гарантии безопасности, - заявил член украинской делегации Михаил Подоляк. - Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия".
Спустя пару дней после этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт завершится "подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности".
Возможно ли скорое заключение мира?
В воскресенье турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что, "хотя в условиях войны, когда гибнут мирные жители, непросто достичь соглашения, нам хотелось бы отметить, что импульс [стремления заключить договор] набирает силу. Мы видим, что стороны близки к соглашению".
Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Эн-би-си хоть и поблагодарил Турцию за ее усилия поддержать украино-российские переговоры, но отметил: "Пока слишком рано говорить о том, принесут ли эти переговоры какой-либо конкретный результат".
Мало оптимизма относительно этих переговоров испытывают и в США - накануне важного саммита НАТО, который состоится на этой неделе. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что, с ее точки зрения, шансов на успех мало.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Россию в том, что она ведет переговоры с Украиной только для вида. Россия придерживается той же стратегии, что и в Грозном в Чечне и в сирийском Алеппо. "Сначала бомбить, затем создавать так называемые гуманитарные коридоры, чтобы обвинить противника в том, что он их не уважает, и, наконец, вести переговоры, просто чтобы создать впечатление, что переговоры ведутся", - заявил Ле Дриан в интервью газете Le Parisien.
Член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, что согласование спорных моментов мирного договора может занять от нескольких дней до полутора недель. По его словам, подписание мирного договора может положить конец только острой фазе конфликта и позволить перейти к восстановлению страны. Однако он сомневается, что на этом война для украинцев закончится.
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Си-эн-эн в воскресенье сказал: "Думаю, что нужно использовать любой формат, любой шанс, чтобы была возможность переговоров, возможность разговора с Путиным. Но если эти попытки закончатся провалом, это будет означать начало Третьей мировой войны".
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: