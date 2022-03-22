Переговоры между Россией и Украиной: есть ли прогресс и насколько близко соглашение?

Новый контекст

В понедельник 21 марта Украина и Россия снова обменялись заявлениями по поводу переговоров на высшем уровне. Президент Зеленский сказал, что у президента Путина есть единственный шанс избежать катастрофы для России - пойти на мирные переговоры. А представитель Кремля Песков дал понять, что рано говорить о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что "им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей".

С начала войны (и с начала первых переговоров) ситуация изменилась довольно сильно - и для Украины, и для России. Постоянные ракетно-артиллерийские удары российских войск - в том числе по мирным объектам - привели к нескольким миллионам беженцев, множеству жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофе в ряде регионов Украины.

Тем не менее западные аналитики сходятся в том, что события развиваются не по плану Кремля, чьи войска завязли в боях против украинских вооруженных сил, оказывающих серьезное сопротивление агрессии. Набирают обороты и скоординированные и неслыханные по масштабам западные санкции против России, последствия которых уже начали сказываться. Кремль и его пропаганда не признают этого, но контекст переговоров явно поменялся по сравнению с первыми днями войны.

Плашка ФОТО: BBC

Как идут переговоры

Несмотря на то, что переговорный процесс, по словам украинских представителей, "очень сложный и вязкий", время от времени от переговорщиков с обеих сторон доносятся сдержанно оптимистичные заявления - о том, что пространство для компромисса есть и некоторые пункты будущего договора уже чуть ли не согласованы.

Владимир Зеленский на одной из пресс-конференций заявил, что переговоры наполнились содержанием: "Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы".

Владимир Путин, когда принимал в Кремле Александра Лукашенко, сказал, что переговоры "проводятся сейчас практически на ежедневной основе", "есть определенные позитивные сдвиги", не пояснив, впрочем, что имеет в виду.

Владимир Путин делает всё, чтобы показать: санкции Запада не страшны ФОТО: Getty Images

Не отвергают в Кремле и теоретической возможности встречи Путина с Зеленским, но подчеркивают, что министры иностранных дел и делегации переговорщиков двух стран должны выполнить "свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата".

Чего хотят стороны

Как не раз заявляли переговорщики, делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.