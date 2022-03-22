Вторник, 22 марта 2022 года. 27-й день российского военного вторжения в Украину. Лобода в Латвии и помогает беженцам. Мариуполь не сдается, а украинские военные перешли в наступление и отбили у россиян город Макаров. Рассказываем о главном в режиме онлайн.