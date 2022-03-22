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Онлайн ⟩ Лобода в Латвии. Украина отбила Макаров. Заминированы более 82,5 тыс. кв. км страны. День 27-й
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Вторник, 22 марта 2022 года. 27-й день российского военного вторжения в Украину. Лобода в Латвии и помогает беженцам. Мариуполь не сдается, а украинские военные перешли в наступление и отбили у россиян город Макаров. Рассказываем о главном в режиме онлайн.
Россия применяла термобарические боеприпасы
Термобарическое оружие вызывает гораздо большие разрушения по сравнению с обычным.
Певица Лобода в Латвии
Украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.
Подробнее о событиях 26-го дня войны - читайте здесь.