День 27-й ⟩ Украина сегодня: Беларусь может вступить в войну. Муратов жертвует Нобелевскую медаль

Вторник, 22 марта 2022 года. 27-й день российского военного вторжения в Украину. В некоторых городах Украины еды осталось на 3-4 дня. Певица Светлана Лобода находится в Латвии и помогает беженцам. Мариуполь не сдается. Дмитрий Муратов жертвует Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. НАТО считает, что Беларусь в ближайшее время может вступить в войну России в Украине. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.

Немецкий концерн Siemens не будет поставлять поезда "Сапсаны" в Россию

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД, что контракт на поставку новых скоростных поездов замораживается.

Польша предлагает отправить миротворческую миссию в Украину

Сообщается, что такая миссия может быть готова в течении "недели или месяца

Обстрел Мариуполя

Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале сообщает, что во вторник, 22 марта, город подвергся обстрелу. Утверждается, что российская авиация во вторник сбросила на город две сверхмощные авиабомбы

В некоторых городах Украины еды осталось на 3-4 дня

Об этом сообщает благотворительная организация "Корпус милосердия". По сообщению организации, гуманитарная система в Украине "полностью разрушена".

Зеленский поговорил с Папой римским

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Папой римским Франциском обсудил гуманитарную ситуацию в Украине.

Контейнерный перевозчик Maersk уходит из России

Грузы, которые уже находятся в пути, Maersk обещает доставить получателю

Муратов передает Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

Главный редактор “Новой газеты”, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов решил выставить свою награду на торги, чтобы перевести полученные деньги беженцам, раненым и больным детям, которые нуждаются в срочном лечении.

Россия применяла термобарические боеприпасы

Термобарическое оружие вызывает гораздо большие разрушения по сравнению с обычным.

Певица Лобода в Латвии

Украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

В Чернигове нет воды и света

Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. По его словам, во вторник, 22 марта из-за обстрелов город остался без электричества, а так как обесточена насосная станция - так что и воды тоже нет.

На украинского журналиста Дмитрия Гордона завели дело в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Новая "фабрика троллей" в России

Русская служба BBC со ссылкой на издание "Фонтанка" сообщает, что появилась новая фабрика спамеров, которые оставляют негативные комментарии об Украине.

Изданию удалось узнать, что каждому спамеру нужно публиковать 200 комментариев на различных площадках.

Россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей

Подробнее о событиях 26-го дня войны - читайте здесь.