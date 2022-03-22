День 27-й ⟩ Украина сегодня: Муратов жертвует Нобелевскую медаль, Зеленский поговорил с Папой римским

Вторник, 22 марта 2022 года. 27-й день российского военного вторжения в Украину. Лобода в Латвии и помогает беженцам. Мариуполь не сдается. Новая "фабрика троллей" в России. Дмитрий Муратов жертвует Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.

Зеленский поговорил с Папой римским

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Папой римским Франциском обсудил гуманитарную ситуацию в Украине.

Контейнерный перевозчик Maersk уходит из России

Грузы, которые уже находятся в пути, Maersk обещает доставить получателю

Муратов передает Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

Главный редактор “Новой газеты”, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов решил выставить свою награду на торги, чтобы перевести полученные деньги беженцам, раненым и больным детям, которые нуждаются в срочном лечении.

Россия применяла термобарические боеприпасы

Термобарическое оружие вызывает гораздо большие разрушения по сравнению с обычным.

Певица Лобода в Латвии

Украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка признается, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

В Чернигове нет воды и света

Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. По его словам, во вторник, 22 марта из-за обстрелов город остался без электричества, а так как обесточена насосная станция - так что и воды тоже нет.

На украинского журналиста Дмитрия Гордона завели дело в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Новая "фабрика троллей" в России

Русская служба BBC со ссылкой на издание "Фонтанка" сообщает, что появилась новая фабрика спамеров, которые оставляют негативные комментарии об Украине.

Изданию удалось узнать, что каждому спамеру нужно публиковать 200 комментариев на различных площадках.

Россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей

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