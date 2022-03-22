Маски и сертификаты - все? Правительство рассмотрит послабления после 1 апреля

На заседании будут определены сферы, например, учреждения социального ухода и образования, где по-прежнему может требоваться сертификат о вакцинации.

Также будут определены места, где и в дальнейшем необходимо пользоваться масками.

Чего могут отменить?

Как сообщалось, после 1 апреля в регулировании в связи с Covid-19 планируется сохранить условие об использовании масок в общественном транспорте, медицинских учреждениях и учреждениях социальной помощи.

В понедельник, 21 марта, после заседания коалиции министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс сообщил, что с 1 апреля нормы регулирования в связи с Covid-19 будут гораздо свободнее и большинство из действующих требований будут смягчены.

Планируется, что с 1 апреля будет отменено требование о ковид-сертификатах для получения услуг и посещения мероприятий.

Также будут существенно смягчены требования об использовании масок, и в основном они будут иметь рекомендательный характер.

Отдельные меры безопасности сохранятся в учреждениях здравоохранения и местах лишения свободы, сказал министр.