Вт, 22.03.2022
Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Почему для России так важно взять Мариуполь?

Мариуполь. ФОТО: Alexander Ermochenko

По мнению Фрэнка Гарднера, корреспондента "Русской службы Би-би-си" по вопросам безопасности, Мариуполь - самый обстреливаемый город в войне России против Украины - является ключом ко всей военной кампании Москвы. Почему?

Сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. Мариуполь находится на пути войск РФ, которые продвигаются из Крыма на северо-восток страны в попытке соединиться с союзными пророссийскими сепаратистами из Донбасса.

Удар по украинской экономике. В мирное время Мариуполь - ключевой центр экспорта стали, угля и кукурузы из Украины, которые продают на Ближний Восток и за его пределы. Потеря города станет серьезным ударом по остаткам украинской экономики.

Пропаганда. В Мариуполе базируется и воюет батальон "Азов", в составе которого - крайне правые радикалы и неонацисты. Хотя это ничтожная часть боевых сил страны, этот факт дал Москве повод заявить населению РФ, что солдаты, отправленные в Украину избавляют ее от неонацистов.

Повышение морального духа. Взятие Мариуполя через провластные СМИ позволит России показать своему населению, что РФ достигает целей и добивается прогресса в войне с Украиной.

Для самих украинцев потеря города стала бы серьезным ударом.

Последние новости

НАВЕРХ
Back