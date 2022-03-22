Почему для России так важно взять Мариуполь?

Сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. Мариуполь находится на пути войск РФ, которые продвигаются из Крыма на северо-восток страны в попытке соединиться с союзными пророссийскими сепаратистами из Донбасса.

Удар по украинской экономике. В мирное время Мариуполь - ключевой центр экспорта стали, угля и кукурузы из Украины, которые продают на Ближний Восток и за его пределы. Потеря города станет серьезным ударом по остаткам украинской экономики.

Пропаганда. В Мариуполе базируется и воюет батальон "Азов", в составе которого - крайне правые радикалы и неонацисты. Хотя это ничтожная часть боевых сил страны, этот факт дал Москве повод заявить населению РФ, что солдаты, отправленные в Украину избавляют ее от неонацистов.

Повышение морального духа. Взятие Мариуполя через провластные СМИ позволит России показать своему населению, что РФ достигает целей и добивается прогресса в войне с Украиной.