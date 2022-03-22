Вт, 22.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Из-за беженцев: в Риге могут запретить салюты

Праздничный салют 18 ноября ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Рижское самоуправление может запретить салюты, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.

Комментируя прозвучавшие в социальных сетях призывы не устраивать салюты, потому что громкие взрывы вызывают стресс у прибывших в Латвию украинских беженцев, Стакис сказал, что проведение салютов в это время было бы "особой формой жестокости".

Правила самоуправления уже предусматривают время, когда можно проводить салюты, но депутаты "За!/Прогрессивные" подготовили предложение о их полном запрете, сообщил мэр.

В настоящее время предложение анализируют юристы, чтобы определить срок, до какого момента фейерверки могут быть запрещены.

По словам Стакиса, вероятно, день, когда украинская армия разгромит оккупантов, может быть хорошим днем для салюта.

"В любом случае изменения будут, и количество салютов в Риге будет ограничено", - пообещал мэр столицы.

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