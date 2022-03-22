Telegram-канал: задержан латвийский пророссийский блогер Кирилл Федоров. Его соратники обратились к Захаровой

Как написано в Telegram-канале, с самого начала российского вторжения в Украину, Федоров освещал эти события с российской точки зрения. 17 марта, около 21:00 (по данным канала) Кирилла жестко арестовали в его квартире и поместили в изолятор временного содержания Службы госбезопасности.

На канале также указано, что блогера "держат в условиях, граничащих с античеловеческими, допрашивают по 6 часов, не думая о физическом и моральном состояние задержанного, но допускают адвоката". По словам администраторов канала, Федорова обвиняют по уголовным статьям: 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и 74 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).

За помощью - к Захаровой

Позднее администраторы канала обратились за помощью к российским СМИ и Министерству иностранных дел РФ, указывая, что с начала "военной операции на Украине" их проект "активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада".

Также, если верить каналу, адвокату Федорова сообщили, что тот будет обвинен в шпионаже.

"Надеемся, это понимают и представители российских СМИ и Telegram-каналов. Мы, команда Кирилла, призываем оказать максимальную поддержку и призвать страны Запада немедленно отпустить Кирилла Федорова, и все голословные обвинения со стороны Госбезопасности Латвии немедленно снять. Также мы убедительно просим МИД и лично Марию Захарову отреагировать на произошедшее. Русские своих не бросают!"