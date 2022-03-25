Зарина Дияс - самая известная теннисистка Казахстана

Зарина родилась 18 октября 1993 года в городе Алматы, но её детство прошло не в Казахстане, а в Чехии. В 1999 году семейство Дияс переехало в Чехию, сменив место проживания из-за работы родителей. Именно там Зарина увлеклась теннисом и начала тренироваться в одной из пражских академий.

По словам Дияс, она увидела по телевизору игру швейцарской теннисистки Мартины Хингис и сказала, что хочет играть так же.

Теннис увлёк девочку и со временем интерес перерос в профессиональную деятельность. Постепенно её достижения стали улучшаться, как и количество очков в рейтинге WTA. Если в 2008 году она была 567-й ракеткой мира, то в 2015-м она занимала 31-ю строчку.

В прошлом году Зарина Дияс дебютировала на Олимпийских играх, исполнив свою заветную мечту. Однако на Олимпиаде в Токио её постигла неудача - теннисистка в первом раунде встречалась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой и при счёте 2:5 прекратила встречу из-за травмы.