ВИДЕО ⟩ Бойцы UFC устроили драку возле ресторана в Майами

По данным источника, инцидент произошёл в понедельник вечером, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его подкараулил Масвидаль.

В сети кадров самой драки нет, но есть видеозапись, на которой Ковингтон стоит на улице в окружении полицейских. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол. Некоторые источники также указывают, что Ковингтон потерял зуб.

Colby Covington ile Jorge Masvidal'in Miami'de bir restaurantta kavga ettikleri ve polisin olaya müdahale ettiği iddia ediliyor. pic.twitter.com/pgQEvhsWlJ — Fight Digitale (@fightdigitale) March 22, 2022

Вскоре после новостей о столкновении 37-летний Масвидаль опубликовал ролик, в котором призвал Ковингтона показать своё лицо.

"Покажи своё лицо, покажи, каким ты стал. Я из округа Майами-Дейд и здесь то, что ты говоришь, подтверждается фактами. Вот как всё решается в моём районе", - сказал Масвидаль.

Стоит отметить, что бойцы когда-то были хорошими друзьями, вместе тренировались в зале American Top Team и даже несколько месяцев жили под одной крышей - Масвидаль тогда выручил Ковингтона, у которого не было денег на жильё.