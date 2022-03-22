Вт, 22.03.2022
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Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

ВИДЕО ⟩ Бойцы UFC устроили драку возле ресторана в Майами

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон подрались в ресторане Papi Steak в Майами, сообщает TMZ Sports.

По данным источника, инцидент произошёл в понедельник вечером, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его подкараулил Масвидаль.

В сети кадров самой драки нет, но есть видеозапись, на которой Ковингтон стоит на улице в окружении полицейских. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол. Некоторые источники также указывают, что Ковингтон потерял зуб.

Вскоре после новостей о столкновении 37-летний Масвидаль опубликовал ролик, в котором призвал Ковингтона показать своё лицо.

"Покажи своё лицо, покажи, каким ты стал. Я из округа Майами-Дейд и здесь то, что ты говоришь, подтверждается фактами. Вот как всё решается в моём районе", - сказал Масвидаль.

Стоит отметить, что бойцы когда-то были хорошими друзьями, вместе тренировались в зале American Top Team и даже несколько месяцев жили под одной крышей - Масвидаль тогда выручил Ковингтона, у которого не было денег на жильё.

В начале марта Ковингтон одержал победу над Масвидалем в главном событии турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой 34-летнего Ковингтона единогласным решением судей.

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