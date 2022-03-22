Как война разлучила российско-украинские пары

Рита познакомила Андрея со своими родителями, они живут в Виннице. Своего папу девушка называет очень сильным патриотом: ему 50 лет и он сейчас дважды пытался записаться в тероборону, раньше был снайпером, но его пока не взяли. К Андрею он относится хорошо, до войны они вместе выпивали, ездили на рыбалку. "Мы все вместе с родителями были на море в селе Счастливцево в Херсонской области, сейчас этого села уже почти нет", - рассказывает Рита.

В марте Андрей и Рита хотели встретиться в Грузии, но их билеты сгорели: девушка не хочет покидать Киев, парень со своими рублями, российским гражданством и невозможностью расплачиваться картами тоже далеко не уедет. Пока решили ждать. До войны они собирались посмотреть на разные страны и решить, где хотят жить вместе: Рита планировала приехать в Москву и, возможно, остаться там, получить российское гражданство. Теперь она даже думать об этом не может. "Мы раньше политику не обсуждали, у нас отношения держатся на любви, уважении друг к другу, на совместных планах", - рассказывает Андрей. Рита хочет того же: выучиться, стабильно зарабатывать и только тогда уже планировать семью и детей: "Мы хотим, чтобы они росли в благополучии. И нормальную свадьбу хочется, и нормальное жилье, хочется все как у людей".

"Война никому не нужна"

Полина и Паша хотят того же, но точно так же не могут встретиться, правда, ситуация у них обратная: парень украинец, он из Одессы, его девушка живет в Москве. Обоим по 25 лет, оба состоят в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Из-за пандемии церковь проводила семинары онлайн, после одного из них Полина написала Паше и они стали общаться. "Для меня это немного непонятно, как можно полюбить человека по другую сторону экрана, но это, что растет внутри нас", - говорит Паша. Он студент и сейчас находится в Чехии на семестре по обмену, его семья пока остается в Одессе. Полина работает педагогом и учится на программиста.

Они еще никогда не виделись и до войны планировали встретиться в Украине, теперь же просто не знают, что делать. "Первые пару дней, когда это все началось, для нас это была очень стрессовая ситуация. Но война сблизила нас, мы стали более открытыми, стали делиться друг с другом своими личными переживаниями. Мы знаем людей из обеих стран, которые переживают друг за друга. Война никому не нужна", - рассказывает Паша. Он в Чехии помогает украинским беженцам, собирает для них гуманитарную помощь. Полина называет войну "очень тяжелой темой" и старается ее ни с кем не обсуждать. "Если бы я не была в церкви, мне было бы очень сложно, но мои знания о заповедях помогают мне быть спокойнее. Я хочу, чтобы все это быстрее закончилось мирным путем", - говорит девушка. А после признается, что она, конечно же, против войны, но очень запугана.

"Мы не хотим откладывать встречу"

Полина и Паша созваниваются каждый день. "Иногда она задает вопрос про то, о чем я как раз только что думал. Чудеса - это маленький способ господа оставаться анонимным", - рассказывает молодой человек. Он присылал ей письма и цветы, просыпался в половине шестого утра по чешскому времени, чтобы разбудить ее перед работой.

Паша уверен, что нашел своего человека: "Когда вместе легко, хорошо, приятно, не нужно придумывать какие-то темы, просто хочется чувствовать его, все приходит само". Оба говорят, что у них общие вкусы, интересы, чувство юмора, ценности и планы на жизнь: Полина и Паша хотят учиться, путешествовать, завести семью и детей.

"Я ей намекал, что хочу дочку, она очень умилялась этому. Пока это очень отдаленные планы, и звучит просто как флирт в отношениях, но это помогает нам чувствовать наше единство", - говорит Паша. "Это все растет до определенной точки, но однажды нужно сделать действие, отношения должны развиваться, - считает он, - Терпение не бесконечно, мы не хотим откладывать встречу, но сейчас это так трудно сделать". Полина верит, что у них все получится, ее молодой человек тоже.

*Все имена изменены