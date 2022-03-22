Выявлено 4811 новых случаев Covid-19. Скончались 11 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших шесть человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1477 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3334 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3429,6 случая.

Всего вчера было сделано 11 805 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 40,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 777 201 жителя Латвии, скончались 5510 человек.

Вакцинация

В возрастной группе старше 60 лет поддерживающую вакцину против Covid-19 получили 40,7% населения, говорится в подготовленном Минздравом отчете о ходе вакцинации против Covid-19.

В возрастной группе 18-29 лет дополнительно против коронавируса привито 24,7% населения, в возрастной группе 30-39 лет - 28,2%, в возрастной группе 40-49 лет - 30,8%.

Бустерную вакцину также получили 33,4% жителей в возрасте 50-59 лет, в возрастной группе 60-69 лет - 40%, в возрастной группе 70-79 лет - 44,4%, в возрастной группе 80-89 лет - 38,6%.

Самый низкий охват - в возрастной группе старше 90 лет, где бустерной дозой вакцины привиты 24% населения.

К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, инфицированных Covid-19

К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, инфицированных Covid-19, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения для правительства.

До 20 марта за различной помощью в самоуправления обратились 9333 гражданина Украины.

С 7 по 20 марта у 51 прибывшего в Латвию жителя Украины был диагностирован Covid-19, пять человек за это время были госпитализированы. Количество случаев Covid-19 на 100 000 жителей Украины составляет 546,4 - заболеваемость в 6,7 раза ниже, чем среди населения Латвии.

Среди заболевших 37 женщин и 14 мужчин. Большинство этих людей остановились на проживание в Риге.