Выявлено 4811 новых случаев Covid-19. Скончались 11 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4811 новых случаев Covid-19, получены данные об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 4811 новых случаев Covid-19, получены данные об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
Из умерших шесть человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1477 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3334 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3429,6 случая.
Всего вчера было сделано 11 805 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 40,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 777 201 жителя Латвии, скончались 5510 человек.
Вакцинация
В возрастной группе старше 60 лет поддерживающую вакцину против Covid-19 получили 40,7% населения, говорится в подготовленном Минздравом отчете о ходе вакцинации против Covid-19.
В возрастной группе 18-29 лет дополнительно против коронавируса привито 24,7% населения, в возрастной группе 30-39 лет - 28,2%, в возрастной группе 40-49 лет - 30,8%.
Бустерную вакцину также получили 33,4% жителей в возрасте 50-59 лет, в возрастной группе 60-69 лет - 40%, в возрастной группе 70-79 лет - 44,4%, в возрастной группе 80-89 лет - 38,6%.
Самый низкий охват - в возрастной группе старше 90 лет, где бустерной дозой вакцины привиты 24% населения.
К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, инфицированных Covid-19
К воскресенью в латвийские больницы поступило пять украинских беженцев, инфицированных Covid-19, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения для правительства.
До 20 марта за различной помощью в самоуправления обратились 9333 гражданина Украины.
С 7 по 20 марта у 51 прибывшего в Латвию жителя Украины был диагностирован Covid-19, пять человек за это время были госпитализированы. Количество случаев Covid-19 на 100 000 жителей Украины составляет 546,4 - заболеваемость в 6,7 раза ниже, чем среди населения Латвии.
Среди заболевших 37 женщин и 14 мужчин. Большинство этих людей остановились на проживание в Риге.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что Украину покинули примерно 3,4 млн человек.