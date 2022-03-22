Вместо 9 мая? В парке Победы в Риге пройдет выставка об Украине
В парке Победы в Риге будет организована выставка о военных буднях Украины, сообщил в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.
В парке Победы в Риге будет организована выставка о военных буднях Украины, сообщил в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.
По его мнению, мероприятия 9 мая в Риге, пока в Украине идет война, не могут проводиться.
В парке Победы будет организована выставка в сотрудничестве с фотографом Илмаром Знотиньшем, который подобрал для нее фотографии различных новостных агентств о жестоких военных буднях Украины. Выставка будет проходить в парке Победы с конца апреля до середины мая.
На вопрос, может ли 9 мая в парке Победы быть организован концерт в поддержку Украины, мэр сказал, что "для концертов у нас есть места получше".
Как сообщалось, Стакис намерен призвать исполнительного директора Риги не давать разрешение на ежегодное мероприятие 9 мая у монумента советским воинам в Пардаугаве.
Он считает, что такому мероприятию нет места в столице Латвии.
Стакис призвал организаторов мероприятия не приходить в самоуправление, чтобы подать заявку. Даже если самоуправлению не удастся его запретить, не будет разрешено никакой торговли, услуг общественного питания, использования звуковой техники и салюта.
Стакис подчеркнул, что весь мир поминает павших во Второй мировой войне 8 мая, а для возложения цветов не нужны разрешения.
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