Вместо 9 мая? В парке Победы в Риге пройдет выставка об Украине

В парке Победы будет организована выставка в сотрудничестве с фотографом Илмаром Знотиньшем, который подобрал для нее фотографии различных новостных агентств о жестоких военных буднях Украины. Выставка будет проходить в парке Победы с конца апреля до середины мая.

На вопрос, может ли 9 мая в парке Победы быть организован концерт в поддержку Украины, мэр сказал, что "для концертов у нас есть места получше".

Как сообщалось, Стакис намерен призвать исполнительного директора Риги не давать разрешение на ежегодное мероприятие 9 мая у монумента советским воинам в Пардаугаве.

Он считает, что такому мероприятию нет места в столице Латвии.

Стакис призвал организаторов мероприятия не приходить в самоуправление, чтобы подать заявку. Даже если самоуправлению не удастся его запретить, не будет разрешено никакой торговли, услуг общественного питания, использования звуковой техники и салюта.

Стакис подчеркнул, что весь мир поминает павших во Второй мировой войне 8 мая, а для возложения цветов не нужны разрешения.