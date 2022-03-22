Ломаченко отказался покидать Украину ради боя за звание абсолютного чемпиона мира

Ломаченко 5 июня должен был провести бой против австралийца Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Несмотря на разрешение покинуть Украину, уроженец Белгород-Днестровского решил продолжить защищать свою страну от российского вторжения.

По словам промоутера австралийца Лу Ди Беллы, в команде Камбососа с огромным уважением отнеслись к такому выбору Василия.

"Договор о бое был заключён с Ломаченко буквально перед вторжением России в Украину. У нас нет ничего, кроме огромного уважения к решению Ломаченко. Считаем, что тот поединок, в котором он сейчас принимает участие, куда важнее, чем бокс", - заявил Ди Белла.

С пониманием к решению Ломаченко отнёсся и австралийский боксёр, который в своём Twitter написал, что полностью понимает украинца. "Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведём бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог".

Заменить Ломаченко было предложено американцу Девину Хейни, который является чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни. Бой состоится в Австралии 5 июня.