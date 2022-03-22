Санкции против РФ: экономике Латвии грозит рецессия

Ущерб Латвии измеряется показателями роста инфляции из-за удорожания энергоресурсов, однако в целом влияние на экономическое развитие как в Латвии, так и в Европе будет гораздо шире.

Исключение российского рынка из мирового оборота также не способствует глобальному экономическому росту, поскольку сокращается как производство, так и общие объемы мировой торговли. Впрочем, пока говорить о серьезных глобальных экономических потрясениях преждевременно.

По словам экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, в настоящее время нет негативных факторов, говорящих о наступлении глобального кризиса, однако ситуация продолжает осложняться из-за растущей инфляции и перебоев в цепочках поставок.

Серьезные проблемы вызовет рост цен на продовольствие. Аналогичные выводы делает и экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. "В настоящее время нет оснований говорить о приближающемся глобальном кризисе, но вероятность новой рецессии в Европе и США, безусловно, возросла", - говорит он.

В строительстве - чрезвычайная ситуация

Ситуацию, подобную нынешней, строительная отрасль пережила в 2011-2012 гг., когда стоимость ресурсов значительно выросла за два года. Но есть одно важное отличие: сейчас резкое повышение цен произошло за две недели, передает Dienas Bizness.

Наиболее острой проблемой на данный момент стала невозможность закупки различного строительного сырья, особенно металлов и битума, когда, по словам строителей, вопрос уже даже не в цене, а в полном отсутствии необходимых материалов.

"Возникает ощущение нависшей драмы, как двигаться вперед, вообще непонятно. Кризис 12-летней давности был чем-то похожим, когда цены на основные виды сырья, особенно на битум, выросли вдвое, а иногда и больше. Были компании, которые не выжили. Однако нынешний кризис является более серьезным и всеобъемлющим", - описывает ситуацию председатель правления дорожно-строительной компании Saldus ceļinieks Гинтс Каролс.

С ним согласен председатель правления SIA Arčers Карлис Балгалвис, который указывает на то, что в настоящее время на строительном рынке фактически действуют внешние форс-мажорные обстоятельства: строители не могли предвидеть их, но в результате не имеют возможности завершить строительство из-за быстрого роста цен и отсутствия материалов.

Как оживить иностранный туризм?

Не успев покинуть запретную зону пандемии, долгожданный туристический сезон уже оказался под тенью войны в Украине. Непонятно влияние наложенных на Россию и Беларусь санкций на экономику Латвии, в том числе на туризм, поскольку у предпринимателей было много партнеров в этих странах, пишет Latvijas Avīze.

"В этом году у нас нет оснований ждать наплыва туристов из России и Беларуси, в том числе потому, что визы теперь выдают лишь в особо важных случаях, в категорию которых туризм точно не попадает. Впрочем, в последние годы большого числа гостей из этих стран и не было. В то же время Латвия, наряду с другими ближайшими к Украине странами, занимается приемом и размещением украинского населения, планируя покрыть хотя бы часть расходов этих людей на проживание в местных гостиницах", - сообщает Министерство экономики.

У Латвийского агентства инвестиций и развития в этом году запланировано несколько маркетинговых кампаний, которые будут нацелены как на местных, так и на иностранных путешественников. Посетить Латвию приглашены немецкие журналисты и лидеры общественного мнения: на основании личного опыта они затем будут публиковать личные истории в социальных сетях и СМИ. Информационная кампания направлена на удовлетворение традиционных интересов немецких туристов: природа и отдых, история, культура и гастрономия. Аналогичные мероприятия пройдут летом и осенью в соседних Литве и Эстонии, а также в скандинавских странах и Великобритании.